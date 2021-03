Twitter no piensa 'sortear' las reglas de las tiendas de Apple y Google para evitar pagar una tasa del 30% por los 'Super Follow'

Kayvon Beykpour, jefe de productos de consumo de Twitter, ha abordado las consecuencias de la implementación de la función de tuits de pago conocida como 'Super Follow' en una entrevista en el medio estadounidense The Verge.

Y, entre ellas, destaca el hecho de que una vez empiece a cobrar a los suscriptores de esta función, Twitter tendrá que empezar a ceder una tasa sobre los ingresos de la misma a Apple y Google, como propietarios de las tiendas de aplicaciones oficiales de iOS y Android, respectivamente.

Ante la pregunta de si la red social se plantea negociar una reducción de la comisión del 30% impuesta por los de Cupertino, Beykpour trató de quitarle hierro al asunto:

"Incluso si esos 10 dólares se reducen a 7 a causa de esa comisión... eso siguen siendo 7 dólares más de lo que producía antes Twitter. De modo que no me malinterpretes, me encantaría que pudiéramos quedarnos con 9 dólares en lugar de con 7, pero al fin y al cabo, no es algo sobre lo que tengamos influencia directa [...] y no es una preocupación para nosotros en este momento".