Twitter prueba sugerir a qué cuentas debes dejar de seguir

Estamos acostumbrados a que las redes sociales nos recomienden otros usuarios a los que debemos seguir. Es algo muy habitual cuando hemos creado la cuenta y es algo que tiene mucha lógica (ya que quieren que pasemos el máximo tiempo posible en la plataforma).

Twitter, en cambio, ha confirmado que están probando una funcionalidad que sugiere cuentas a las que deberías dejar de seguir. Matt Navarra, conocido periodista que escribe para The Next Web, se sorprendía hace unas horas al verlo en su cuenta.

Twitter is now suggesting accounts to UNFOLLOW!



h/t @medavep who got told to unfollow me! pic.twitter.com/PNaY7aQ9i0 — Matt Navarra (@MattNavarra) 29 de agosto de 2018

Una prueba que ya ha concluido

Mediante un comunicado, un portavoz de la compañía asegura que "saben que la gente quiere un timeline de Twitter relevante. Una manera de hacerlo es dejando de seguir a aquellas personas con las que no interactuamos regularmente".

"Realizamos una prueba limitada a aquellas cuentas con las que la gente no interactuaban para comprobar si les gustaría dejar de seguirlas".

Esta prueba sólo estuvo activa para un pequeño grupo de usuarios y el portavoz de Twitter asegura que ya ha concluido. Ahora la gran pregunta que nos hacemos es si la red social decidirá implementarla o no.

Tiene sentido tener un timeline en el que sólo aparecen personas con las que interactúas normalmente, pero muchas veces tienes que seguir a familiares o amigos por guardar las apariencias (o la relación), aunque no te gusten para nada sus tweets.

Ahora tendremos que esperar para saber si las pruebas que ha realizado Twitter son satisfactorias y acaban implementándola o simplemente se queda en un test.

