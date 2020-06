Unim.Press: lee Reddit como si fuese un periódico impreso

Reddit se define a sí misma como "la portada de Internet", y hoy vamos a presentar una manera de consultarla muy interesante. Unim.Press es una página web que nos permitirá ver Reddit como si fuese la portada de un periódico impreso.

El nombre de esta plataforma es un juego de palabras bastante interesante. Leído en inglés, "unim.press" suena a "un-impressed" (algo que "no impresiona" o que "no está impreso").

The New Reddit Times

Linus, el desarrollador detrás de este interesante proyecto, asegura que le vino la idea de consumir Hacker News como si fuera un periódico impreso, pero se encontró que esta plataforma no era una buena idea para un feed.

Es por eso que acabó eligiendo a Reddit para probar este proyecto, ya que este servicio cuenta con una API que se puede utilizar para proyectos de este tipo. El resultado es una especie de periódico digital, totalmente en blanco y negro, en el que aparecen destacados algunos de los posts más relevantes del momento en Reddit.

Su diseño, obviamente, recuerda mucho a la versión impresa del New York Times. Otro punto interesante es que las imágenes se llenarán de color cuando pases por encima de ellas con el ratón.

Si hacemos click en cualquiera de las imágenes o titulares nos llevará directamente a la publicación original en Reddit. En la parte superior derecha encontraremos un menú desplegable, en el que elegir qué subreddits queremos ver.

This is such a clean interface. A reddit reader that looks like the frontpage of a print newspaper by @thesephisthttps://t.co/IS8HaeVaPR — Sagun Shrestha (@sagunsh) June 27, 2020

La verdad es que el diseño y la ejecución de esta idea es genial. Muchos usuarios han comentado positivamente, en plataformas como Twitter o Reddit que les encanta la experiencia, y el propio diseñador se ha sorprendido con la cantidad de visitas que está teniendo en los últimos días.