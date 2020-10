YouTube ha eliminado un vídeo de Pantomima Full en el que parodian a los negacionistas del COVID-19

Pantomima Full es un dúo humorístico conocido por los vídeos que suben en su cuenta de Twitter y en su canal de YouTube. Suelen analizar la realidad desde un punto de vista sarcástico y directo. Los tipos de persona que parodian saben perfectamente que se refieren a ellas, y cualquiera se puede acabar dando por aludido.

En el vídeo de hoy viernes tocaba parodiar a los negacionistas del coronavirus, conocidos por decir que el COVID-19 no existe, que las mascarillas no sirven para nada o tienen efectos nocivos, que estamos en una "plandemia", etc.

Todos esos comentarios son contrarios a las recomendaciones de la OMS y la realidad de muchos países, y YouTube ha eliminado el vídeo por infringir la política, según una captura aportada en Twitter por Pantomima Full.

"No se permite el contenidio en el que se cuestione la eficacia de las directrices recomendadas por la OMS"

"Tu vídeo cuestiona las directrices de la OMS"



El aviso en el que YouTube ha comunicado a Pantomima Full en el que explican por qué el contenido infringe las políticas se recoge que "en YouTube no se permite el contenidio en el que se cuestione la eficacia de las directrices recomendadas por la OMS o las autoridades sanitarias locales en materia de distanciamientos social o de confinamiento y pueda animar a los usuarios a no respetar estas directrices".

Si leemos la "Política sobre la desinformación médica acerca del COVID‑19", es fácil entender qué ha podido pasar. En ningún momento se recoge la posibilidad de que haya contenido humorístico sobre la pandemia. El vídeo de Pantomima Full contiene muchos elementos prohibidos en las normas, como publicar "Contenido en el que se sugiere que el COVID‑19 no existe o no puede provocar la muerte", "Negar la existencia del COVID‑19" o "Afirmar que el origen del COVID‑19 se encuentra en las redes 5G".

El vídeo de Pantomima contiene muchos elementos prohibidos, pero es justo una denuncia a la desinformación que YouTube persigue.

El vídeo, como todos los del dúo, tiene un claro tinte crítico con todas esas negaciones de las personas sobre el virus, y prácticamente cualquier persona que vea el contenido puede entender de que se trata de humor y de que se "burla" de los argumentos esgrimidos por los colectivos negacionistas.

Sin embargo, es probable que lo que haya pasado sea que o bien no se permiten las parodias sobre el virus porque pueden llevar a confusión, o bien quien ha decidido que el contenido infringe las políticas no es una persona humana, sino una herramienta automatizada. Hay que recordar que, antes del regreso de la moderación humana a YouTube, se eliminaron 160.000 vídeos sin motivo. Como Pantomima Full ha comentado jocosamente en Twitter con su mención a la "Inteligencia Artificial", la moderación automática no es tan avanzada como para captar la ironía o el tono humorístico, y separarlo de mensajes verdaderamente dañinos.

Por otra parte, en la política, YouTube defiende que "podemos hacer excepciones si la finalidad del contenido es condenar o rebatir la desinformación que infrinja nuestras políticas. Eso sí, este contexto debe aparecer en el propio vídeo, ya sea en el audio o en las imágenes". En este caso es así, el tono es rebatir la desinformación mediante el humor, pero en el vídeo tampoco se indica expresamente que el contenido sea una crítica a la desinformación.

Desde Genbeta nos hemos puesto en contacto con YouTube España para conocer más detalles sobre la eliminación de este vídeo, y actualizaremos el articulo cuando recibamos respuesta o haya novedades.