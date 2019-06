YouTube permitirá bloquear recomendaciones de canales que no queremos ver

YouTube ha anunciado en su blog cambios importantes en lo que respecta a las recomendaciones de vídeos. Son medidas de control que, sin duda, serán aplaudidas por muchos de sus usuarios, que las han demandado desde hace mucho tiempo.

En primer lugar, repasaremos la que nos parece más importante, que concierne a la gestión de las polémicas recomendaciones de vídeos. Uno de los grandes quebraderos de cabeza siempre ha sido no poder controlar bien qué vídeos se nos recomendaban, y aunque generalmente tenían relación con lo que solemos ver, YouTube podía mostrar canales que no encajaran con nuestro gusto sin que pudiéramos hacer nada.

Más control sobre las recomendaciones, y agrupadas por temáticas

Ahora, finalmente, YouTube reconoce que a veces fallan en el proceso y permitirá eliminar sugerencias de una canal determinado, pulsando los tres puntos de un vídeo y seleccionando una nueva opción de "No recomendar canal". Anteriormente existía "No me interesa", que tenía efectos sobre vídeos o temas concretos, pero no sobre canales, y su efectividad en general no era muy elevada. Ahora, a priori, porque no hemos podido probarlo, el usuario gana mucho poder sobre el algoritmo.

Los vídeos de los canales que no nos interesen se eliminarán de las sugerencias en "Recomendados" y en "Siguiente", pero si estamos suscritos podremos seguir viéndolos si los buscamos manualmente o en Tendencias. La función ya está llegando a usuarios de iOS y Android, y llegará próximamente a la web.

Otra novedad es que ahora YouTube agrupa recomendaciones por temáticas, tanto en la página principal como en los vídeos recomendados de "Siguiente". Así, por ejemplo, si estás viendo un vídeo de Xataka, la plataforma te dará a elegir un número de botones entre los que aparezca "Xataka", para ver más vídeos de su canal, junto a otros como "Tecnología", "Recientemente subidos" o "Altavoces inteligentes". Se puede decir que recuerda a los temas de noticias que muestra Google Discover. La novedad de momento solo está disponible para usuarios de iOS y Android que utilicen la plataforma en inglés, y próximamente llegará al resto y a la web.

Por último, YouTube también será más transparente a la hora de mostrarnos por qué nos recomienda y sugiere un vídeo, al estilo de Netflix (dado que viste esto, te gustará XYZ). En este caso, no hay muchos ejemplos de cómo funcionará, pero parece que será del tipo "los suscriptores de Xataka también ven este canal", para explicarte que dado que tienes gustos parecidos a los de esos usuarios, quizá también te gusten otros que ellos ven.