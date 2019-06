"Las recomendaciones de YouTube son tóxicas": un ex-trabajador de Google cuestiona cómo funciona el algoritmo de YouTube

"Las recomendaciones de YouTube fueron diseñadas para que pierdas el tiempo". Así de claro y conciso habla Guillaume Chaslot, un antiguo trabajador de Google que trabajó desarrollando el propio algoritmo de YouTube. La red social, que cuenta con un abanico prácticamente infinito de vídeos, está diseñada, según el ex-trabajador, para que nos volvamos adictos a ella, sin importar realmente el contenido que quiere visualizar el usuario.

Según cuenta en su página web, el algoritmo de YouTube genera el 70% de las visitas del medio. Del mismo modo, afirma que el principal problema del mismo es que no se centra en las necesidades del usuario, sino en retenerlo dentro de los vídeos, aunque la calidad de los mismos sea cuestionable.

El contenido límite, atractivo, pero no prohibido

Según Chaslot, YouTube se centra en mostrarnos contenido límite. Este, es el que roza la infracción de las propias políticas de YouTube, y precisamente, juega con dicho límite para presentarse como un contenido más atractivo. El antiguo trabajador de Google, afirma que este tipo de contenido es tóxico, y que, precisamente, es el que más ingresos genera a los creadores.

"Tenemos que darnos cuenta de que las recomendaciones de YouTube son tóxicas y pervierten las discusiones cívicas. En este momento, el incentivo es crear este tipo de contenido límite que sea muy atractivo, pero no prohibido. Básicamente, cuanto más extravagante sea el contenido, mayor será la probabilidad de que la gente siga mirando, lo que a su vez hará que sea más probable ser recomendado por el algoritmo, lo que genera mayores ingresos para el creador y para YouTube".

Como las palabras sin hechos no sirven de nada, Chaslot, tras abandonar su puesto en Google, creó la página AlgoTransparency, con el objetivo de informar sobre las recomendaciones de YouTube de una forma más clara. El ejemplo en el que más se centra, es en la forma de recomendar que propuso YouTube tras las noticias sobre la publicación del informe Mueller, en el que se proporcionaba información sobre las relaciones entre Rusia y Estados Unidos durante la campaña de Donald Trump en 2016.

Más de 236 canales de YouTube empezaron a recomendar un vídeo subvencionado por el propio gobierno ruso, algo que, según Chaslot no termina de entenderse, viendo las pocas reproducciones que tenía el vídeo, y cómo canales mucho más grandes y con más visitas tenían vídeos sobre esta misma temática.

Según la propia Google, en palabras para The Next Web, las afirmaciones de Chaslot sobre que YouTube se centra en mostrar contenido límite no son ciertas, afirmando que el algoritmo se basan en los likes, dislikes, veces que se comparte el vídeo, y autoridad del propio canal.

"Como con la mayoría de las afirmaciones hechas por AlgoTransparency, no hemos podido reproducir los resultados. Hemos diseñado nuestros sistemas para garantizar que el contenido de fuentes más autorizadas aparezca de manera prominente en los resultados de búsqueda y vea las siguientes recomendaciones en ciertos contextos, incluso cuando un espectador está viendo contenido relacionado con noticias en YouTube".

Un algoritmo que no se libra de polémicas

Independientemente del grado de razón que lleve o no el antiguo trabajador de Google, el algoritmo de YouTube parece no librarse de polémicas. Como nos hicimos eco hace un tiempo, en el listado de Tendencias de YouTube no era difícil encontrar contenido clickbait y cuestionable en cuanto a su calidad, como los ejemplos que mostramos a continuación.

VUELVO A LA MANSIÓN Y ME DAN UN REGALO SORPRESA [Dualcoc]

ME VOY DE CASA Y ME DESPIDO DE MI NOVIA..

BROMA TELEFÓNICA A NUESTRO JEFE | Ft. Joaquin PA

FRASES DE REGGAETON EN LA VIDA REAL 2 | Celopan

PANCAKE "ART" CHALLENGE - CLASH ROYALE

Creamos el CAFE mas GRANDE del mundo en la BAÑERA y nos METEMOS DENTRO !!

ADIVINAS SU EDAD??? � 100% IMPOSIBLE

En febrero de este mismo año, YouTube hizo cambios profundos en la plataforma, admitiendo que los usuarios se estaban quejando por el contenido "basura", la búsqueda del click fácil, y los títulos y las descripciones engañosas. En este mismo momento, el propio Charlot consideraba este cambio toda una victoria, y es que la plataforma prometía dejar de recomendar vídeos tan polémicos como aquellos dedicados a explicar que la Tierra es plana.

"Ejemplo de este círculo vicioso: hace dos años descubrí que la IA promovía muchas informaciones conspiranoicas en mayor proporción que las verdaderas. Por ejemplo, los vídeos de la Tierra Plana se promovían en torno a diez veces más que los de la Tierra redonda".

El trabajador de Google, tiempo atrás, había descubierto que se recomendaban más vídeos sobre terraplanismo que sobre aquellos que contaban la verdad, y que se generaban más visitas, más anuncios y más dinero fomentando las visualizaciones de los primeros.

Del mismo modo, han caído sobre YouTube fuertes críticas por haber servido a una red de pedófilos para comunicarse a través de la plataforma, a través de vídeos de niñas de 10 años probándose bikinis, estirándose o jugando. Vídeos con miles de reproducciones que la plataforma recomendaba a estos usuarios, y que hizo que grandes compañías como Nestlé o Epic Games retirasen campañas publicitarias en YouTube y Google.

