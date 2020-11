YouTube Premium es tan insistente con que paguemos por él que tiene hasta memes, pero no logra acercarse a su competencia

La monetización de YouTube más allá de los anuncios siempre ha sido algo complicada para la compañía, pues el servicio gratuito en sí ya es suficientemente bueno. De hecho, varios de los aspectos que YouTube ha elegido para dar valor a YouTube Premium parecen algo artificiales, como el de poder disfrutar de los vídeos en segundo plano o con la pantalla apagada.

La compañía ha anunciado en su reciente presentación de resultados que YouTube Premium (que incluye YouTube Music) ha alcanzado 30 millones de suscriptores. Son 35 millones de suscriptores si se cuenta a los usuarios que se encuentran en un período gratuito de prueba.

La cifra puede parecer grande considerando que en a comienzos de año tenían 20 millones, pero baja considerando el tiempo que llevan queriendo hacer crecer sus ingresos vía suscripciones y, sobre todo viendo su persistencia llamándonos a suscribirnos.

La clave que explica que YouTube Premium y Music quizá deberían ser más grandes es que pertenecen a la compañía dominante (y casi única) del vídeo en Internet, lo cual ya podría ser suficiente. Pero Google no se contenta con las ventajas que tiene Premium para ganar suscriptores, sino que insiste tanto en que nos pasemos a su plan de pago que en Internet podemos encontrar cientos de memes que ya se toman a broma el asunto.

Veamos algunos ejemplos.

Como vemos, los usuarios se lo toman a broma, y no por casualidad, sino porque llega a ser realmente molesto que se nos pregunte con cierta asiduidad si queremos suscribirnos a un servicio que conocemos de sobra y cuyo plan superior probablemente no necesitamos.

Para hablar de YouTube Premium y de YouTube Music debemos acudir al lanzamiento de YouTube Red, predecesor del servicio lanzado en 2015. Sin embargo, a día de hoy, y desde hace algún buen tiempo, contar con cuenta Premium de YouTube equivale a hacerlo con cuenta de Google Play Music, y viceversa.

Google Play Music llegó al mercado a finales de 2011, por lo que no es injusto comparar la trayectoria del streaming de Google y YouTube con las de Apple Music, que debutó el 30 de junio de 2015, y con la de Spotify, nacido en 2008.

$SPOT now 144 million paid subs. $AAPL mum since summer 2019 on Apple Music paid users (then 60 million) pic.twitter.com/CbHTD1qRoW