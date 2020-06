YouTube suspende varias cuentas de supremacistas blancos y Reddit acaba con el principal foro de simpatizantes de Trump

Hace unas horas YouTube ha decidido suspender los canales de Richard Spencer, David Duke, Stefan Molyneux y otros supremacistas blancos, ya que han violado sus políticas sobre los discursos de odio.

Tal y como informa The Verge, canales como "American Renaissance" y "Spencer’s National Policy Institute" también han sido suspendidos. Un portavoz de la plataforma ha declarado que, además de saltarse las políticas sobre el discurso de odio, estos canales también suman otro tipo de faltas, que han ocasionado que YouTube tome medidas.

"Tras actualizar nuestras directrices para abordar de mejor manera el contenido supremacista, vimos un pico de 5 veces en la eliminación de videos y hemos terminado con más de 25.000 canales por violar nuestras políticas de discurso de odio".

De todos estos canales citados, el de mayor audiencia era el de Stefan Molyneux, un nacionalista canadiense que llevaba más de una década utilizando YouTube. Acumulaba casi un millón de suscriptores en el momento que fue suspendido.

A principios de este año, YouTube ya había desmonetizado su canal, precisamente por violar las políticas de odio y acoso del servicio. Precisamente, hace unas hora Molyneux publicó un tweet en el que asegura que "YouTube acaba de suspender las conversación filosófica más grande que el mundo haya conocido".

' @TeamYouTube just suspended the largest philosophy conversation the world has ever known.#FreeFreedomain — Stefan Molyneux, MA (@StefanMolyneux) June 29, 2020

Otro de los canales que han sido suspendido es el de David Duke, ex líder del Ku Klux Klan y conocido supremacista blanco. Richard Spencer, en cambio, es conocido por protagonizar uno de los momentos más virales del 2017, cuando un manifestante le dio un puñetazo en la cara durante unas protestas anti-trump.

Richard Spencer got punched in the face during the protests at Trump's #inauguration pic.twitter.com/oQAwtbtEeT — Gender🚁Professecs (@gprofessx) January 20, 2017

Reddit cierra 'r/The_Donald'

Hace unas horas informamos que Twitch decidió suspender temporalmente la cuenta de Donald Trump, alegando que algunas de sus retransmisiones han incurrido en "discurso de odio".

Precisamente, Reddit ha actualizado su política contra el discurso de odio, y ha prohibido unos 2.000 subreddits, incluido el famoso r/The_Donald. Este subreddit contaba con unos 700.000 usuarios, siendo el principal foro de simpatizantes de Trump en la plataforma.