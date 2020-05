En qué consiste el Consejo Asesor de contenido de Facebook, el 'tribunal' que decide sobre los contenidos de Facebook e Instagram

"Garantizar el respeto a la libertad de expresión mediante un juicio independiente", esa es la máxima que destaca en su página web el recientemente presentado Consejo Asesor de contenido de Facebook.

Un organismo internacional conformado por expertos, según se autodefine a sí mismo, que "revisarán las decisiones más complejas y relevantes que toma Facebook en relación con el contenido publicado en Facebook e Instagram".

¿Por qué? Porque "Facebook no debería tomar tantas decisiones importantes sobre la libertad de expresión y la seguridad por sí mismo", según explicó Mark Zuckerberg en noviembre de 2018 cuando dio su visión sobre cómo debería ser un sistema de cumplimiento y gestión del contenido en las plataformas de la compañía ubicada en Menlo Park.

Al mismo tiempo, en aquella extensa publicación, el máximo responsable de Facebook Inc. también anunció que su principal red social iba a invisibilizar las publicación que estuviesen a punto de violar sus condiciones de uso, como las que incluyen desinformación, violencia, incitación al odio, clickbait o amenazas.

"Estas decisiones no son fáciles de tomar": el porqué y el cómo del Consejo Asesor

Facebook, históricamente y como resulta natural, ha adoptado las decisiones que ha creído convenientes sobre lo que se debería permitir en sus plataformas y lo que se debería eliminar; es su negocio y tienen plenos poderes sobre él.

"Si bien siempre recibimos consejos de expertos sobre cómo mantener seguras nuestras plataformas", dicen, al final la decisión final la toma la compañía y "muchas veces, estas decisiones no son fáciles de tomar".

Sin embargo, dado que "la mayoría de las resoluciones no tienen resultados evidentes e indiscutibles, pero sí tienen implicaciones importantes para la libertad de expresión", decidieron crear y autorizar un grupo de especialistas erigidos en una especie de tribunal. Una corte que tiene como misión emitir "un juicio independiente sobre algunas de las decisiones sobre contenido más difíciles y significativas".

Facebook asegura que para elegirlo se solicitó la opinión "tanto de críticos como de partidarios de Facebook mediante un proceso de consulta internacional con talleres y mesas redondas en los que participaron más de 650 personas de 88 países".

Tras ello, se publicó un acta final, se creó el fideicomiso del Consejo Asesor de contenido, se publicaron los estatutos del Consejo, se contrató al director del Consejo y se creó un portal de recomendaciones mediante el cual este órgano puede aceptar nominaciones y solicitudes de personas que estén interesadas en ser miembro.

De momento, Facebook ha elegido a cuatro copresidentes que ayudaron a la plataforma a elegir a los dieciséis presentados inicialmente. A partir de ahora, el Consejo elegirá por sus propios mecanismos al resto de miembros hasta llegar a cuarenta. Actualmente encontramos en este órgano, fundamentalmente, profesores universitarios de Derecho.

Cuál es la misión del Consejo Asesor

Los primeros miembros del Consejo Asesor de contenido de Facebook.

El Consejo Asesor de contenido, según sus propias palabras, "se creó para ayudar a Facebook a responder algunas de las preguntas más difíciles sobre la libertad de expresión en internet". Concretamente, qué contenido eliminar, cuál conservar y por qué. Y sus decisiones son vinculantes en todo caso, por lo que la compañía comandada por Mark Zuckerberg debe obedecer sus dictámenes sí o sí.

Estas decisiones se basan, aseguran, en la protección de la libertad de expresión; dicen que es el principal cometido del Consejo. "Para ello, tomará decisiones independientes basadas en principios sobre contenido en Facebook e Instagram y emitirá recomendaciones sobre la política de contenido relevante de la empresa Facebook", explican.

El Consejo Asesor de Contenido solamente revisará un porcentaje de "casos altamente representativos" y determinará si las decisiones "se han tomado de acuerdo con los valores y las políticas de Facebook"

Sin embargo, y como resulta lógico, solamente una pequeña parte de todo el contenido que pueda ser discutido pasará por sus manos. Porque, entre otras cosas, no son una simple extensión del proceso de revisión de contenido. El Consejo Asesor de Contenido solamente revisará un porcentaje de "casos altamente representativos" y determinará si las decisiones "se han tomado de acuerdo con los valores y las políticas de Facebook". Como en otras decisiones, caben apelaciones.

Desde el propio órgano se esfuerzan en reivindicar su independencias respecto a la compañía a la que se deben. Entre sus filas no incluyen miembros que sean o hayan sido empleados o trabajadores temporales de la empresa Facebook y, además, no dependen del dinero de Facebook. Está financiado por un fideicomiso independiente y se encuentran respaldados por una empresa independiente de la empresa, aseguran. A todos los efectos, son un proveedor de servicios de Facebook, no Facebook.