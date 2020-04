Facebook advertirá a posteriori a aquellos usuarios que hayan interactuado con algún bulo dañino sobre el coronavirus

Hace un tiempo que Facebook viene señalando como "información falsa" aquellas noticias colgadas en su plataforma, cuando éstas son señaladas como tal por "verificadores de datos independientes" (Newtral y Maldito Bulo, en el caso de España). Pero eso, entienden, no acaba con el problema de los bulos: muchos de ellos sólo se detectan una vez que ya han llegado a miles de usuarios.

Por eso, en un nuevo paso para controlar la propagación de contenidos valorados como peligrosos en el actual marco de la pandemia de coronavirus, Facebook ha decidido notificar la falsedad de dichas noticias... a posteriori. En palabras de Guy Rosen, vicepresidente de integridad de Facebook,

"Queremos conectar a las personas que pueden haber interactuado con la desinformación dañina sobre el virus con la verdad de fuentes autorizadas en caso de que vean u escuchen estas afirmaciones de nuevo fuera de Facebook".

Ejemplo del mensaje mostrado hasta ahora por Facebook cuando detecta un enlace a información clasificada como falsa.

De este modo, aquellos usuarios que ya hubiesen interactuado con el contenido falso antes de ser clasificado como tal, a través de un 'me gusta', de un comentario, etc... verán cómo en su newsfeed aparece un mensaje que les dirigirá a la página de 'Cazadores de mitos' de la OMS, aunque éste no hará referencia explícita al bulo concreto que hayan visualizado.

Avaaz define a Facebook como "epicentro de la desinformación"

Esta decisión se adopta un día después de que la ONG Avaaz publicara un estudio en el que se afirmaba que millones de usuarios habían estado expuestos a bulos relacionados con el coronavirus en la red social fundada por Mark Zuckerberg, a la que calificaban de "epicentro de la desinformación".

Avaaz realizó un seguimiento a más de 100 publicaciones en 6 idiomas distintos que acumularon 117 millones de visitas; denuncia que Facebook había llegado a tardar hasta 3 semanas en publicar etiquetas de advertencia, y que 43 de ellas no llegó a hacerse durante los algo más de 2 meses que duró su estudio.

Un portavoz de Facebook afirmó, al anunciar el lanzamiento de esta nueva función que la compañía "comparte el objetivo de Avaaz de reducir la desinformación sobre el COVID-19 [...] in embargo, su muestra no es representativa de la comunidad en Facebook y sus hallazgos no reflejan el trabajo que hemos llevado a cabo".

Fadi Quran, director de campaña de Avaaz, afirma ahora que las nuevas alertas son "un gran paso adelante", pero opina que los mensajes de Facebook deberían "ser más específicos". Otro de los directivos de Avaaz, Christoph Schott, también critica otro de los aspectos de estos nuevos avisos:

"Si alguien visualiza un video que cuenta que contener la respiración durante 10 segundos puede ayudar a saber si uno tiene o no coronavirus [uno de los bulos que circulan por Internet en torno a esta enfermedad] pero no da a 'me gusta', ni comenta o lo comparte, entonces a esa persona no se le informa? Eso carece de todo sentido".

Vía | NPR.org

Imagen | VOA News