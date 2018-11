La agencia de espionaje británica detalla cómo quiere infiltrarse en conversaciones sin romper el cifrado

Uno de los debates más antiguos en relación a la privacidad y la seguridad, antes incluso de Internet, versa sobre la necesidad de sacrificar la privacidad de la ciudadanía en favor de vigilancia que garantice la seguridad. En la era de Internet ha sido una constante que se repite desde casos de mucha gravedad institucional como el de PRISM en la NSA hasta declaraciones apuntando en esa dirección cada vez que hay un atentado.

Bajo esa misma justificación, la de la seguridad, dos de los mayores cargos del espionaje británico han detallado cómo pretenden proponer modificar la ley para que la vigilancia de conversaciones privadas sea posible manteniendo el cifrado, pues los servicios se niegan a rebajarlo. Hay que recordar que la extinta fortaleza de BlackBerry Messenger, por ejemplo, fue la que permitió los disturbios de Londres en 2011.

Ian Levy y Crispin Robinson, las dos personas que han escrito el artículo donde informan de las intenciones, explican que es "relativamente fácil para un proveedor de servicios añadir silenciosamente un agente de la ley a un chat en grupo o a una llamada", como tradicionalmente se ha hecho con los pinchazos.

Las repercusiones de estas palabras no se han hecho de rogar en Twitter, y han comenzado a aparecer explicaciones sobre cómo podría llevarse a cabo algo así en, por ejemplo WhatsApp. Actualmente el servicio informa de todos los cambios en claves, por lo que notificaciones como esta podrían eliminarse si una propuesta como la que tratamos llegara a concretarse:

This is the type of notification from WhatsApp for example that Levy is likely talking about suppressing, and also any notifications that would inform you when a new device has been added to your account. pic.twitter.com/IYARrasdT8