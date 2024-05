Así de fácil es que intenten timarte en Wallapop cuando vendes algo: cuatro consejos para evitarlo

Plataformas como Wallapop son herramientas populares para deshacerse de artículos no deseados... tan populares como para atraer también a multitud de estafadores que no dejan de pensar nuevas maneras de timar al resto de usuarios. Y la estafa descrita en X por el usuario @HuhConH no es más que una de las muchas ante las que los usuarios deben estar alerta para no convertirse en víctimas.

El relato de @HuhConH comienza de manera habitual: puso en venta un colín monoplaza (la parte trasera de una moto que sirve de soporte para el piloto) en perfecto estado. Poco después, un comprador se interesó en el mismo, revisando su perfil y negociando una rebaja (una práctica común en Wallapop). Tras embalar cuidadosamente el producto, nuestro protagonista lo envió al comprador.

Días después, llegó la notificación de que el comprador había recibido el artículo. Sin embargo, rápidamente surgió un problema: el comprador abrió una 'disputa' (un proceso que paraliza la recepción del pago) alegando que estaba en mal estado, adjuntando fotos de un artículo claramente dañado... pero que no se correspondía con el que el vendedor había enviado.

Reciben el producto en buen estado, alegan daños falsos, y abren una disputa para devolver un artículo defectuoso... quedándose con el original

Ante la acusación, el vendedor respondió de inmediato, rechazando la disputa y explicando la situación a Wallapop.

No obstante, la historia tuvo un giro inesperado cuando el comprador, probablemente al ver que el vendedor contaba con pruebas que demostraban el buen estado del artículo (lo había documentado en vídeo), y ante la insistencia de éste (que intentó contactarle una y otra vez por WhatsApp y por vía telefónica), retiró la disputa y permitió que @HuhConH recibiera su pago.

El propio vendedor resume la estafa

"Ahora paso a explicar la estafa, por si no se ha visto claro o quedan dudas.

Estas ratas lo que hacen es:

1- Les envías un iPhone, por ejemplo.

2- Lo reciben, dicen que no está bien y abren disputa.

3- Si tú aceptas la disputa, te envían un iPhone roto y se quedan con el tuyo.

4- Wallapop les devuelve el dinero y tienen tu móvil gratis.

En un iPhone se podría reclamar porque tiene número de serie. Pero tú todo ese tiempo estarías sin él, sin el dinero rompiéndote la cabeza. Y hay artículos que no tienen número de serie para poder reclamar".

¿Cómo reaccionar, entonces?

Para evitar caer en este tipo de estafas, @HuhConH ofrece varios consejos útiles:

Verificar perfiles: Evitar tratos con perfiles nuevos o con malas valoraciones. Documentar el proceso: Grabar el proceso de empaquetado del artículo antes de enviarlo. No aceptar disputas injustificadas: Revisar detenidamente cualquier disputa y, en caso de duda, no aceptarla y presentar pruebas claras. Obtener información de contacto: Pedir el número de teléfono del comprador antes de enviar cualquier cosa, para tener una forma directa de comunicación en caso de problemas.

