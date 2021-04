Un bug en CS:GO permite a un hacker tomar control total de tu PC con solo una invitación para jugar en Steam

Un investigador de seguridad conocido en Twitter como Florian, descubrió un fallo crítico en Source Engine, el motor de videojuegos que usa el famoso Counter Strike: Global Offensive de Valve, y otros juegos como Half-Life 2, Left 4 Dead, Team Fortress 2, etc.

Florian reportó el bug a Valve a través de HackerOne hace dos años, la plataforma de recompensas que utiliza la empresa para obtener reportes sobre vulnerabilidades. Sin embargo, según lo que explicó el investigador a Vice, a pesar de que Valve admitió que se trataba de un fallo crítico, todavía no lo han solucionado.

Two years ago, secret club member @floesen_ reported a remote code execution flaw affecting all source engine games. It can be triggered through a Steam invite. This has yet to be patched, and Valve is preventing us from publicly disclosing it. pic.twitter.com/0FWRvEVuUX