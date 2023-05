Cuidado con este timo que circula en redes: esa persona no se está muriendo, ni piensa dejarte a ti su herencia

A las estafas se les aplica la dinámica darwiniana de la evolución a través de la mutación. Así parecen ser siempre algo nuevo, pero en el fondo la dinámica siempre termina siendo algo muy visto.

Ése es el caso del 'timo del heredero', un reciclaje de la idea básica que motivaba el famoso timo del 'príncipe nigeriano', una de las primeras estafas online… que a su vez provenía del 'timo del preso español', de la era pre-internet.

El timo del heredero es uno que vuelve cada cierto tiempo: si lo buscas en Google, verás noticias de medios españoles que se hacen eco del mismo cada pocos meses desde el año 2020… y, de hecho, la Oficina del Internauta ya empezó a alertar del problema hace 9 años.

Fundamentalmente, se trata de lo siguiente: una persona que se muere por alguna penosa enfermedad publica en redes sociales (triunfa especialmente en Facebook, pero también ha llegado a Telegram, por ejemplo) su situación y anuncia estar buscando alguien en cuyas manos dejar su dinero a título de heredero.

Habitualmente veremos que se tratan de mensajes mal escritos, frecuentemente por haber pasado por traductores online. Hace un tiempo, Maldita.es se puso en contacto con uno de esos perfiles para ver cómo respondían.

Aquí tenéis la publicación original y la respuesta dada al mensaje del periodista:

Una vez que saben (o, como en este caso, creen saber) tu situación económica, tienes la enorme suerte de que te seleccionen como heredero (es lo que tienen los timos, que siempre tocan), tras lo cual el 'notario' de la enferma (que dice formar parte del 'Tribunal de París', pero se llama 'Juan Carlos') se pone en contacto contigo para pedirte todos tus datos: nombre, apellido, dirección…

Con esa gente no hay que ir… ni a heredar

… y —lo que es más importante— tu documento de identidad. Vamos a ser muy claros: si le mandas a un timador tu DNI le estás dando las llaves para suplantar tu identidad y realizar en tu nombre toda clase de acciones ilegítimas.

Pero la cosa no termina en la obtención del DNI: al igual que ocurre con la carta nigeriana o con el timo del amor, todo se dirige hacia la obtención de tu dinero. Y, una vez que has sido seleccionado como 'heredero', los notarios y abogados de la persona a la que deseas heredar te empezarán a solicitar elevadas sumas de dinero con toda clase de excusas: tasas de notaría, gastos burocráticos, bloqueos internacionales bancarios, etc.

Y así, hasta que te quedes sin dinero o despiertes y te des cuenta de que te están timando.

Antes de que te quedes sin dinero, recuerda

Si tu intención es recibir dinero y lo primero que hacen es pedir que lo adelantes tú, desconfía.

tú, desconfía. Si casualmente toda la gente de esta trama está localizada en el extranjero y no tienes forma de confirmar su identidad, desconfía.

y no tienes forma de confirmar su identidad, desconfía. Las fortunas gratis no existen (a menos que seas de verdad el heredero de un millonario), así que si un desconocido te ofrece una… desconfía.

