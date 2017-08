Cuidado: Spam en Facebook Messenger instala adware y peligrosas extensiones de Chrome

Nuevamente, una campaña de spam se está expandiendo por Facebook Messenger. Según Avira y Kaspersky Lab, en los últimos días muchos usuarios han recibido un mensaje con un enlace que aparenta ser un vídeo.

Suspicious messages with a video link ("t.cn / bit.ly") are shared within #Facebook messenger. Avira #Antivirus customers are protected! pic.twitter.com/XliA9J64Nc — Avira (@Avira) 24 de agosto de 2017

Lo más preocupante es que el vídeo parece enviarlo uno de tus contactos, significando que su cuenta también ha sido infectada. Como vemos en la imagen inferior, primero aparece el nombre del usuario, la palabra vídeo y un enlace de bit.ly o un acortador de URL similar.

Una vez que hagas click en el enlace, automáticamente serás redirigido a diferentes páginas, según tu ubicación y el sistema operativo que estés utilizando. Por ejemplo, aquellos usuarios que utilicen Firefox (en Windows y macOS) son redirigidos a una página que les pide que instalen Flash Player.

my mom somehow keeps getting these weird, creepy malware chrome extensions that send spam on facebook pic.twitter.com/PzFvNMOT1C — thick water (@aikii) 24 de agosto de 2017

Según Kaspersky, este archivo instalará adware en tu computadora. En el caso de Chrome, serás redirigido a una página de YouTube falsa que intentará que instales una peligrosa extensión. Además de llenarte de publicidad, también guardará los credenciales de plataformas como Facebook.

Así que si ves un mensaje similar en Facebook Messenger debes evitar hacer click en cualquier enlace y, sobre todo, avisar a tu conocido de que probablemente su equipo esté infectado.

