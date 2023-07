Detectadas dos apps en Android que envían tus datos a China con más de 1 millón de descargas. Elimínalas cuanto antes

A día de hoy es inconcebible usar un dispositivo móvil sin aplicaciones descargadas de las propias tiendas que hay disponibles. Estas nos ofrecen muchas funcionalidades extras a nuestros dispositivos, aunque en algunas ocasiones también pueden suponer un riesgo si el desarrollador tiene otros fines más allá de proporcionar un beneficio a sus potenciales usuarios.

Y esto precisamente ha ocurrido con la Play Store recientemente donde se han detectado dos aplicaciones que han recibido 1,5 millones de descargas. Estas se presentaban como apps que no recopilaban ningún tipo de dato de los usuarios que la utilizaban, pero el informe publicado por Pradeo lo ha desmentido rotundamente.

Dos aplicaciones que se tienen que borrar inmediatamente

Esta investigación de seguridad ha mostrado que esta dos aplicaciones que son 'File Recovery and Data Recovery' con 1 millón de descargas y 'File Manager' con medio millón son peligrosas. Ambas proviene del mismo desarrollador que es wang tom y recopilan una gran cantidad de datos para enviarlos directamente a China para procesarlos.

Pero en esta recopilación de datos que no se informa en la propia tienda de aplicaciones no se queda el asunto. Los propios investigadores han llegado a afirmar que también incumple el Reglamento General de Protección de Datos de la UE (RGPD) al no permitir a nadie eliminar los datos personales que han sido recopilados. En lo referente a los datos, se recopilan los siguientes de manera camuflada:

Lista completa de contactos.

Imágenes, audios y vídeos.

Ubicación en tiempo real.

Nombre del proveedor de red y código.

Número de versión del sistema operativo.

Y pese a que en un primer momento esta es una aplicación que burló los diferentes filtros que tiene la Play Store, Google ha confirmado que ya las ha eliminado de la propia tienda. Pero esto no significa que se elimine de los dispositivos donde ya está instalada, cuya tarea corresponde a los propios usuarios el detectarlas y dejarlas de usar inmediatamente por los problemas de seguridad que puede conllevar.

