Detectaron un sofisticado ataque contra grandes empresas usando paquetes maliciosos de NPM: ha resultado ser un caso de pentesting

El pasado 29 de abril, la compañía de ciberseguridad Snyk Security Research anunció que había detectado un ciberataque dirigido contra varias empresas industriales relevantes con sede en Alemania. El método elegido para realizar el ataque se basaba en incluir código maligno en dependencias NPM, lo cual lo difundiría entre los desarrolladores de este popular repositorio y gestor de paquetes de NodeJS.

Los paquetes señalados (como gxm-reference-web-auth-server) contenían archivos package.json que incluían scripts post-instalación que a su vez invocaban a ficheros .js del propio paquete, que permitían recopilar y extraer información de los sistemas afectados, creando puertas traseras que permitían tomar el control de la máquina.

Horas después de ser detectado este ataque, los responsables de NPM borraron los archivos afectados. Pero aún faltaba por identificar a los responsables del ataque.

De modo que, hace dos días, otra compañía de ciberseguridad, JFrog, profundizaba en el estudio de los paquetes maliciosos detectados por Snyk, y analizaba los indicios de que disponían al respecto, dejando abierta la posibilidad de que no se tratara de un ciberataque real, sino de una simulación de uno con el objetivo de poner a prueba la seguridad de las empresas afectadas:

Sin embargo, pocas horas después de la publicación en el blog de JFrog, otra compañía del sector especializada en inteligencia de amenazas y pentesting, Code White, asumía la responsabilidad de un ataque que, como JFrog había sido capaz de intuir, se trataba realmente de un ejercicio de 'pentesting' (prueba de penetración, en la que un falso atacante trata de violar las medidas de seguridad de la empresa que ha solicitado ser avaluada). Así, en un tuit dirigido a Snyk, escribían lo siguiente:

@snyksec Tnx for your excellent analysis at https://t.co/UoshhgaDgx and don't worry, the "malicious actor" is one of our interns 😎 who was tasked to research dependency confusion as part of our continuous attack simulations for clients. (1/2)