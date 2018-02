Esta web permite introducir un correo electrónico en varias listas de spam como venganza y no es nada divertido

A todos, en mayor o menor medida, nos pasa: recibimos spam. La mayor parte de él —en la mayoría de servicios— acaba de forma automática en la carpeta que lo saca de nuestras bandejas de entradas, ahorrándonos la molestia de la eliminación manual. Pero una pequeña parte consigue saltar las barreras, hacerse pasar por comunicaciones legítimas y logra molestarnos.

Esa clase de correo, el que evita los filtros antispam e incordia, es el que pretende enviar a cualquier dirección que le faciliten un servicio llamado Revenge Spam que ha aparecido listado en Product Hunt. La idea tras la peculiar web es sencilla y su nombre lo deja claro: convertir el correo basura en una venganza.

¿Tienes ese alguien especial que no puedes soportar, pero quieres tener la satisfacción de saber que su correo electrónico estará lleno de correos electrónicos estúpidos? ¿Tienes a alguien que no te quita de su lista de correo? ¿Quieres enviar spam a los spammers? Ahora es tu oportunidad.

Evitando el spam a cambio de 2,99 dólares

El funcionamiento de Revenge Spam no puede ser más sencillo. Alguien introduce un correo electrónico en el campo de texto del sitio y pulsa sobre el botón "Get Revenge!". Cuando recibe el mensaje de confirmación, la dirección ya se encuentra en poder de los responsables del servicio.

A partir de aquí, según explican, facilitan la cuenta "a varias empresas diferentes que se encargan de hacer por nosotros el trabajo sucio". Aseguran que no se lleva a cabo un bombardeo inmediato de correo basura porque, "después de todo, estamos intentando llegar a la bandeja de entrada, no a la carpeta de spam". Lo cumplan o no, dejan claro que su intención primordial es lograr molestar a las víctimas cuyas dirección acaben en sus manos.

La web asegura haber "buscado venganza contra" casi 70.000 personas

Lo que podría quedarse en un servicio más que cuestionable, que podría contravenir leyes estadounidenses o el futuro reglamento de protección de datos español, va más allá dadas las dos opciones que ofrece para escapar de él. Una insta a la víctima a que les envíe un correo electrónico y, en un plazo que puede alargarse hasta dos semanas, presumiblemente eliminarán su dirección. La otra, la verdaderamente escandalosa, ofrece una eliminación expedita y permanente de estas listas a cambio de pagar 2,99 dólares estadounidenses a través de PayPal.

Esta suerte de chantaje al usuario que sin saberlo ha terminado enredado en la perversión de esta web termina por convertir Revenge Spam en una iniciativa que no es ni curiosa, ni simpática, ni imaginativa, ni divertida. A la hora de publicación de este artículo, la web asegura haber "buscado venganza contra" casi 70.000 personas.

