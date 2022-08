Detenido por estafar 150.000 euros a las compañías telefónicas: adquiría móviles a plazos con datos de fallecidos hasta su detención

En los últimos meses, estamos viendo como las investigaciones relacionadas con ciberdelincuentes están avanzando a pasos agigantados, terminando finalmente con diversas detenciones. Tras la detención de un joven melillense por estar a través del método SIM Swapping, hoy hemos conocido otra detención efectuada por la Policía Nacional de una persona que estafó a diferentes compañías telefónicas.

Este joven recientemente detenido en Madrid está acusado de estafar 150.000 euros a las compañías telefónicas a través de la adquisición de dispositivos de gama alta que después vendía en el mercado negro. Todo esto a través de un arduo plan de suplantación de identidad, que vuelve a dejar en evidencia los sistemas de verificación de las operadoras.

Un modus operandi que le ha dado muchos beneficios

El plan de este joven madrileño sin duda es de película de fin de semana en cualquier cadena de la televisión. En concreto, se dedicaba a realizar contrataciones en diferentes compañías telefónicas suplantando la identidad de terceras personas, llegando incluso a ofrecer datos de personas que estaban fallecidas.

Pero además de contratar la línea móvil con un número de teléfono, lo que realmente le interesaba era adquirir un dispositivo móvil. Esto es algo realmente clásico en las operadoras que ofrecen móviles a cambio de pagos mensuales para que sean mucho más accesibles. En este caso, todos los dispositivos que se adquirían y se enviaban a diferentes direcciones superaban los 1000 euros.

El problema que se presentaba es que todas las cuotas de los dispositivos, así como el precio de la línea móvil, no las pagaba el estafador. Las operadoras debido a estos datos falsos no podían reclamar estas cuotas, quedándose el estafador los dispositivos que los vendía en el mercado negro, obteniendo finalmente supuestamente 150.000 euros.

La Policía Nacional inició su investigación a finales de agosto de 2021 tras detectar que se estaban entregando demasiados móviles en la zona de Torrejón de Ardoz. Tras varios meses, consiguieron detectar al estafador esclareciendo que usaba herramientas de edición de imágenes para suplantar las fotos de los DNI que enviaba a las compañías para firmar los contratos falsos con datos totalmente inventados o de personas ya muertas.

Con tal de evitar que fuera localizada su dirección original, siempre se establecía una dirección recóndita. Es decir, decía que vivía en mitad de un campo donde no había ninguna casa. En este caso, el repartidor al llegar a esta zona y ver que no existía ninguna vivienda debía contactarle a través de un número que no estaba asociado a su nombre con el objetivo de recibir sus envíos en otro emplazamiento que no quedara registrado.

Este tipo de estafas, junto al SIM Swapping, deja ver que las operadoras deben pensar diferentes tipos de identificación. La Seguridad Social, sin ir más lejos, ya cuenta con un sistema en el que debes realizar una fotografía de tu DNI junto a tu rostro para poder identificarte con seguridad. Esto es algo que podría agregarse en este tipo de contrataciones evitando estas estafas o las contrataciones indebidas.