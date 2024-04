Intentaron estafarle y descubrieron que a troll no le gana nadie... pero sus hacks de programación pueden no haber servido de nada

"Ayer recibí este mensaje: 'UPS: Paquete pendiente. Pago aduanas. Visite: ups.mi-paquete-expedicion.com'. Conmigo se han equivocado".

Quien habla así es 'El Sabueso de Linux', un autoproclamado 'hacker' y divulgador de ciberseguridad, quien tras recibir el citado mensaje de móvil decidió desbaratar la obvia estafa de phishing en la que pretendían que cayera:

La página web a la que remitía el enlace incluido en el SMS era una réplica casi perfecta de la web oficial de la compañía de mensajería UPS. Como suele ocurrir en estos casos, la web 'clónica' estaba diseñada para engañar a las víctimas y hacerles revelar información sensible, pues a medida que avanzaba en el proceso, se le pedía que fuera ingresando datos personales y de su tarjeta de crédito.

Así, una vez el usuario terminase de introducir sus datos, no estaría abonando ningún pago de aduanas por ningún "paquete pendiente": el único 'paquete', en realidad, sería el de la información personal del usuario, que de inmediato se remitiría a la base de datos del estafador.

El contraataque

Pero 'el Sabueso' se vino arriba: "Dar con un hacker ha firmado su sentencia de muerte", explicó y decidió recurrir a sus conocimientos de programación en Python para "destrozar" la estafa y "salvar" a las víctimas que ya habían caído. ¿Cómo? Corrompiendo dicha base de datos llenándola "con información inútil": automatizó la creación y envío de datos aleatorios y sin sentido al servidor de los estafadores.

En un hilo de X, explica que ha capturado las dos tandas de envío de datos de que se compone la estafa ("No hace falta ponerse técnico. Capturarlos y replicarlos aleatoriamente no es difícil, quédate con eso") y que gracias a Python ha replicado el proceso, y aleatorizado la generación de datos.

"Pruebo a ejecutarlo una vez. Éxito. Además con datos bastante convincentes. Una sólo no va a hacer nada, pero las otras 10.000 que les he mandado..."

"Ahora tienen más de 10.000 mierdas para buscar. Que les aproveche la lectura".

Esto es un típico caso de 'hackback': así llaman los expertos en seguridad a una respuesta activa a un ciberataque, donde la persona o entidad atacada intentan hackear al atacante original.

Pero, ¿ha sido útil?

Sin embargo, este hackback en particular no ha recibido el aplauso generalizado de la comunidad. Otro divulgador de ciberseguridad presente en X lo explica así:

"Ejemplo de lo que no se tiene que hacer. [...] Huid de quiénes se autodenominan hackers y se auto llaman a sí mismos salvadores por mandar un script sencillo que es fácilmente detectable y no servirá de nada: con discriminar todas las entradas realizadas durante el pico, ya estaría el problema solucionado, no ha destrozado la vida de ningún delincuente. [Sólo] trata de ganar visitas y hacer creer a la gente que ha fundido una infraestructura criminal."

E incluso los que aplauden la iniciativa dudan de su utilidad: "He hecho varias veces lo mismo (pensaba que era el único), y siempre me he preguntado si realmente le produces niebla en sus datos", y a continuación cita una serie de factores que pueden reducir el impacto negativo de la acción de 'El Sabueso de Linux' sobre los estafadores:

Que todos los envíos aparezcan con la misma dirección IP .

. Que todos los envíos muestren el mismo 'user-agent' (el indicador del navegador web y de la versión del mismo).

(el indicador del navegador web y de la versión del mismo). Que todos los envíos se registren muy cercanos en el tiempo (incluso consecutivos).

Todos estos factores podrían provocar que la supresión de los 'datos basura' sea cuestión de un par de clics, con lo que no se habría hecho daño alguno a la estafa.

Nuestro protagonista se ha mostrado convencido de que no podrán descartar la información aportada por él ("me juego la vida a que son tan idiotas que no loggean nada") y en un mensaje posterior ha anunciado que "la web ya no existe, no ha durado ni 24 horas: espero haber tenido algo que ver".

Sin embargo, como ya hemos señalado en otros casos, la vida media de las webs implicadas en esa clase de estafas no suele superar las 48 horas: de hecho, una de cada tres webs de phishing desaparece durante sus primeras 24 h.

