Intentaron estafarle por WhatsApp pero reaccionó justo como había que hacerlo: así puedes evitar caer en el 'timo del hijo'

Los casos de timo están muy presentes en el día a día y los estafadores están cada día buscando la manera de poder conseguir nuestros datos personales atacando a nuestros propios sentimientos. Esto es algo que estamos viendo en los diferentes casos de SMS que llegan a usuarios afirmando que son sus hijos o nietos con un supuesto nuevo número de teléfono para hablar con ellos y terminar pidiendo dinero.

Y este es el caso de un usuario que recibió un SMS comenzando como "Hola papa, mi teléfono está roto". A partir de ahí se iniciaba la historia acerca de que no se puede llamar y con un enlace para que se abra WhatsApp para contactar con un número de teléfono que no se tiene agendado para hablar con este como si fuera su hijo.

La mejor manera de actuar ante un intento de timo por WhatsApp

Y es que la “suerte” de este timador hizo que la historia que se había montado encajaba perfectamente en la situación personal de la víctima. Y es que el estafador comenzó a afirmar que el teléfono se había caído al agua y por eso estaba usando otro número, y efectivamente este padre trató de contactar con el número original y no daba señal (porque no tenía batería). Además, su hijo se encontraba en Alemania y no tenía contacto con otras personas como su pareja para poder corroborar la historia 100%. Pero igualmente, no se lo terminó de creer y actuó como se debe hacer en estos casos.

Como primera norma a tener en cuenta cuando llegan este tipo de comunicaciones es sospechar de absolutamente todo. Y precisamente este padre, pese a que la historia al principio apuntaba a que era verdadera y que de verdad necesitaba el dinero al encontrar el número original apagado no dudó en preguntar.

Con la premisa de "para saber que eres tu" le pide que le diga algo del que solo su hijo supiera a lo que responde “serio”. Pero como esto no le convence, da un paso más pidiéndole que le diga su fecha de nacimiento o el nombre del perro de su hermana. Aun así, al ver el estafador que le había tocado una víctima inteligente termina renunciando a seguir el intento de timo.

Y de esta historia sacamos precisamente el hecho de insistir y preguntar por datos personales o acontecimientos que sabemos que solo puede conocer por quien se está haciendo pasar. Únicamente así nos podemos ahorrar el ser timados y sobre todo preocuparnos por la situación de un familiar que reside lejos.

