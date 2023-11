Le suplantaron su identidad en una casa de apuestas y acabó debiendo dinero a Hacienda. Todo por enviar una fotografía de su DNI

Estar sentado tan tranquilo en tu casa y que te llegue una notificación de la Agencia Tributaria al email, sin duda es una sensación que no se le puede desear ni al peor de tus enemigos. Pero el problema es cuando esa notificación es real, y no por un caso de phising, y encima te están exigiendo un dinero por una actividad que no realizas. Una situación realmente peculiar, pero que ha pasado en nuestro pais por un caso de suplantación de identidad.

Es bien conocido que el INCIBE ofrece un servicio de asistencia realmente interesante para aquellas personas que cuenten con dudas sobre un posible caso de phishing o de suplantación de identidad. Al servicio de 'Tu Ayuda en Ciberseguridad' se puede acceder a través del número de teléfono 017 y a través de este canal el INCIBE recibió una llamada de un caso realmente curioso que ha decidido compartir en su blog.

25.000 euros por jugar en casa de apuestas donde nunca se había registrado

El INCIBE comienza relatando la llamada de un señor de mediana edad que necesitaba asesoramiento sobre un correo electrónico donde se le informaba de una emisión de notificación de la Agencia Tributaria. En un primer lugar (como siempre hay que hacer) decidió cotejar la información con los canales oficiales de Hacienda para saber si era un correo real o no.

La propia administración le informó que sí era verídico y que debía una gran cantidad de dinero al Estado por haber realizado diferentes apuestas y conseguir unas ganancias de 25.000 euros. El problema llegaba cuando esta persona no se había registrado nunca en ninguna casa de apuestas ni tampoco había acudido presencialmente.

Tras indagar, el INCIBE determinó que la víctima había enviado en alguna ocasión una fotografía o fotocopia del DNI o habían conseguido los datos a través de una llamada de phishing. Fue por este motivo que el ciberdelincuente consignó sus datos personales en diferentes casas de apuestas para que las ganancias no se declarasen a su nombre y evitar el pago de impuestos. Eso si, el dinero de las apuestas si que se lo ingresaba a su cuenta.

A partir de aquí el INCIBE le recomendó denunciar, contactar con el CIRBE y registrarse en el servicio PhishingAlert. Este servicio da la posibilidad de ser notificado en el momento que alguien se registra con tus datos personales en alguna casa de apuesta presencial o juegos en línea. Y es que esto es algo que por desgracia es muy habitual.

Imágenes | Edge2Edge Media Keenan Constance

En Genbeta | El INCIBE advierte de una estafa que roba los datos de acceso a tu webmail si tu empresa u organismo usa dominios personalizados