La letra que hará tu contraseña mucho más difícil de hackear según un experto en seguridad

Las contraseñas que elegimos para acceder a cada uno de los servicios de internet son realmente importantes. Estas protegen nuestra información personal, y es por ello que deben ser lo más fuertes posible para evitar que un hacker pueda terminar obteniéndola por fuerza bruta.

Esto hace que entre los consejos para elegir una contraseña segura tengamos algunos como por ejemplo no usa información personal en ella, usar mayúsculas, números o caracteres especiales. Pero lo más importante es no poner una contraseña típica como por ejemplo 'contraseña' o 'password' porque será un llamamiento para que te hackeen al estar en las principales listas de contraseñas poco seguras.

Una simple letra hará más segura tu contraseña

Ahora un experto en ciberseguridad ha querido recordarnos un consejo de seguridad que hará nuestra contraseña mucho más segura. Este consejo lo ha dado en el podcast @inedito.podcast tal y como se ha publicado en su cuenta de TikTok. El truco simplemente se basa en usar la letra 'ñ' en tus contraseñas.

El experto Hackavis asegura en este podcast que los diferentes 'grupos criminales' no han podido lograr hackear algunas contraseñas precisamente porque no tienen la ñ como letras posibles. De esta manera, "una contraseña que a lo mejor tardarías en crackearla cinco horas, le metes la ñ y tarda cuatro semanas".

Esto hace que ahora entre los consejos de seguridad que se deban dar a la hora de crear una contraseña es que tenga mayúsculas, una longitud mínima, caracteres especiales y una 'ñ'. Obviamente, no la hace 100% inviolable, pero si que garantiza que sea un poco más difícil de conseguir. Aunque el secreto real para garantizar tu seguridad en internet es siempre contar con contraseñas diferentes.

Aunque seguir este consejo no siempre va a ser posible, ya que algunos sitios web no permiten incluir la 'ñ' (sobre todo cuando son extranjeros) al no reconocerla como una letra válida. Pero también puede darse el caso que al viajar a otro país no podamos escribir nuestra contraseña al no tener la letra 'ñ' en el teclado. En estos casos se va a tener que optar por copiar y pegar la letra desde alguna página de internet o desde el diccionario.

