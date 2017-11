Llega la nueva generación de Onion Services con mayor privacidad y seguridad para la red Tor

Cada vez hay más usuarios preocupados por su privacidad y más internautas necesitándola a la hora de usar internet. De eso se están dando cuenta desde navegadores populares, como Firefox, hasta grandes medios de comunicación, como The New York Times. En este nuevo escenario, más que nunca, redes como Tor se han convertido en una verdadera necesidad.

Es por esta razón que sus responsables nunca han dejado de trabajar por asegurar mayores dosis de privacidad y seguridad. En especial, durante los últimos cuatro años, Tor Project se ha enfocado en crear una nueva generación de Onion Services más robusta que la anterior. Tras más de una década en funcionamiento, la edad comenzaba a manifestarse y eso no era nada deseable.

Las nuevas .onion tienen 56 caracteres

Las medidas que han tomado desde esta red, una de las tres mayores redes ocultas del mundo, comprenden varios aspectos. Han implementado nuevos algoritmos de encriptación, se ha mejorado la autenticación, se dispone de un directorio rediseñado para evitar filtraciones de información y lo más importante: la nueva generación mantendrá las direcciones .onion completamente privadas. Esa es la promesa.

Con el sistema anterior, heredado, los Onion Services podían llegar a ser descubiertos dando lugar a ciberataques o revelación de datos. La red, por decirlo de algún modo, podía aprender de ellos. Sin embargo, mediante este nuevo diseño, aseguran que la dirección es privada al completo. Es conocida únicamente por la persona que la ha creado y cualquier otra a la que le sea revelada.

Ahora, las nuevas .onion son "más grandes, sabrosas" y se ven tal que así: 7fa6xlti5joarlmkuhjaifa47ukgcwz6tfndgax45ocyn4rixm632jid.onion.

Mayor privacidad y seguridad gracias a esta evolución de los dominios .onion

Las viejas, para quien se lo pregunte, no van a desaparecer. "No queremos desestabilizar la comunidad actual, por lo que todavía no estamos planeando matar el sistema heredado", afirman desde Tor Blog. De hecho, la forma antigua continuará siendo la predeterminada mientras que se migra a la siguiente generación, se van eliminando errores y sumando funciones. En todo caso, la transición será dentro de unos años, así que no hay nada de lo que preocuparse.

El futuro de las direcciones .onion es una realidad en la versión experimental Tor 0.3.2.1-alpha, por lo que puede ponerse a prueba desde este mismo instante.

