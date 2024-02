Ocho consejos para protegerte de los robos de identidad en Internet

La inquietud por nuestra ciberseguridad ante la multitud de estafas online que pueblan Internet no deja de crecer. Pero, a pesar de ello, el porcentaje de usuarios que toman medidas necesarias para protegerse frente al robo de identidad y otros ciberdelitos relacionados no crece en la misma proporción.

Llamamos 'robo de identidad' al acto ilegal por el cual alguien obtiene y utiliza la información personal de otra persona sin su permiso, generalmente con la intención de cometer nuevos fraudes o delitos. Esto no afecta sólo a las finanzas de las víctimas, sino que también puede tener consecuencias legales y dañar su reputación.

Pues bien, según una investigación realizada hace unos meses por la empresa Gen, aproximadamente el 80% de los españoles encuestados expresaron preocupación por la seguridad de su identidad digital... pero sólo un modesto 14% de ellos toma medidas activas para proteger su identidad.

El 29% de los usuarios españoles opina que su información privada ya está en la Dark Web

Unas cifras que reflejan una brecha preocupante entre acción y concienciación en materia de ciberseguridad. Podemos elaborar una hipótesis de dónde reside el problema comparando dos datos:

El 64% de los encuestados creen estar tomando "medidas suficientes" para proteger su identidad.

de los encuestados creen estar tomando para proteger su identidad. Sólo el 32% confía en su capacidad para detectar si han sido víctimas de robo de identidad.

Esta diferencia entre ambos datos sugiere una falta de comprensión sobre las amenazas reales a las que nos enfrentamos en Internet. Y si eso es así, tenemos un problema, porque ahí fuera los intentos de robo de identidad (mediante phishing, mediante ingeniería social, mediante ciberataques de fuerza bruta) no dejan de crecer.

Y no sólo a los usuarios individuales: de hecho, según el informe 'State of the Phish' 2023 de Proofpoint, el 90% de las organizaciones españolas experimentaron algún intento de phishing en 2022, y más del 40% de los intentos terminaron en robo de credenciales.

Un vistazo a… ¡QUE NO TE ENGAÑEN! Los principales TIMOS en COMPRAS ONLINE y CÓMO EVITARLOS

Unos consejos

Entonces, con ese panorama, ¿cómo podemos (empezar a) proteger nuestra identidad online?

Sé cauteloso con la información que compartes en redes sociales : Evita publicar detalles personales que puedan ser utilizados para hacerse pasar por ti. Recuerda que los delincuentes pueden usar esta información para responder preguntas de seguridad o para engañarte más fácilmente.

: Evita publicar detalles personales que puedan ser utilizados para hacerse pasar por ti. Recuerda que los delincuentes pueden usar esta información para responder preguntas de seguridad o para engañarte más fácilmente. Protege tu información física y digital : Evita acumular estados de cuenta o documentos sensibles en formato físico. Si decides desecharlos, destrúyelos adecuadamente. Digitalmente, guarda tus documentos importantes bajo contraseña y prefiere los estados de cuenta electrónicos para reducir el riesgo de interceptación.

: Evita acumular estados de cuenta o documentos sensibles en formato físico. Si decides desecharlos, destrúyelos adecuadamente. Digitalmente, guarda tus documentos importantes bajo contraseña y prefiere los estados de cuenta electrónicos para reducir el riesgo de interceptación. Desconfía de llamadas y mensajes sospechosos : Si recibes una llamada o un mensaje que supuestamente es de tu banco, pero te solicita información confidencial, cuelga o ignora el mensaje. Los bancos nunca piden datos sensibles de esta manera.

: Si recibes una llamada o un mensaje que supuestamente es de tu banco, pero te solicita información confidencial, cuelga o ignora el mensaje. Los bancos nunca piden datos sensibles de esta manera. Mantén tus dispositivos y cuentas seguros: Utiliza contraseñas fuertes y cambia regularmente. Considera el uso de un gestor de contraseñas para administrarlas de manera segura.

Vigila de cerca tus transacciones y estado de cuenta : Revisa periódicamente tu estado de cuenta para detectar cualquier movimiento extraño. Activa las alertas de tu app bancaria para que te notifiquen inmediatamente cada nueva transacción.

: Revisa periódicamente tu estado de cuenta para detectar cualquier movimiento extraño. Activa las alertas de tu app bancaria para que te notifiquen inmediatamente cada nueva transacción. Realiza compras online de forma segura : Asegúrate de que los sitios web donde hagas compras sean legítimos y seguros, y utiliza gestores de pago o tarjetas virtuales/CVV dinámicos para proteger tus datos financieros.

: Asegúrate de que los sitios web donde hagas compras sean legítimos y seguros, y utiliza gestores de pago o tarjetas virtuales/CVV dinámicos para proteger tus datos financieros. Utiliza conexiones seguras a Internet : Evita conectarte a redes públicas de Wi-Fi cuando realices operaciones bancarias o transacciones online, ya que estas redes suelen ser menos seguras y más susceptibles a ataques.

: Evita conectarte a redes públicas de Wi-Fi cuando realices operaciones bancarias o transacciones online, ya que estas redes suelen ser menos seguras y más susceptibles a ataques. Permanece atento a las señales de advertencia: Además de las transacciones no autorizadas, las notificaciones de inicio de sesión no reconocidas también son un indicativo de problemas.

Imagen | Marcos Merino mediante IA

