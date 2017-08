Ofrecen 500.000 dólares al que sea capaz de hackear WhatsApp o Signal

ZERODIUM es una conocida compañía que actúan como cazarrecompensas modernos, ofreciendo grandes cantidades de dinero a aquellos que sean capaces de encontrar vulnerabilidades en todo tipo de software.

Esta compañía ya ha llegado a ofrecer más de un millón de dólares por el jailbreak de iOS 9 y iOS 10. Ahora le han puesto precio a la privacidad en WhatsApp, concretamente 500.000 dólares.

En ZERODIUM pagamos grandes recompensas a investigadores de seguridad que nos vendan sus zero-day exploits originales y que todavía no se hayan publicado.

Continuando con su afición de adquirir zero-day exploits, ahora han puesto el foco en Signal y WhatsApp, dos conocidas aplicaciones de mensajería. Han prometido medio millón de dólares a aquellos que desarrollen herramientas que permitan acceder a la aplicación, de manera remota o local, sin que el usuario lo sepa.

Announcement - We've released a new/full price list for Mobile #0days. New targets at $500,000. List & Changelog at: https://t.co/0T2LkyNbC9 — Zerodium (@Zerodium) 23 de agosto de 2017

Como vemos, esta compañía se centra en los "peces grandes". Ofrecen importantes sumas de dinero, pero los objetivos siempre son muy llamativos y difíciles de alcanzar. De esta manera, pueden llegar a pagar las "mayores recompensas del mercado.

De todos modos, no son los únicos objetivos de ZERODIUM:

La gran pregunta es: ¿quiénes son los clientes de esta compañía? No han querido revelar ningún nombre, aunque en su página web podemos encontrar algunas pistas:

Los clientes de ZERODIUM son grandes compañías especializadas en seguridad, tecnología y finanzas.

Por quedarnos con una nota positiva, podemos pensar que si pagan tanto dinero por hackear WhatsApp,** en cierto modo significa que es bastante segura**. Lo mejor, como siempre, es tenerla actualizada para así evitar problemas.

