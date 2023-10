Telemadrid y Onda Madrid han sufrido un ciberataque: es la razón de no haber podido emitir en directo esta mañana

La radiotelevisión pública de la Comunidad de Madrid ha amanecido este viernes con problemas muy graves para poder desarrollar su actividad rutinaria en directo, que afecta a Telemadrid y Onda Madrid. Un ciberataque ha sido el desencadenante de una situación que ha provocado que los diferentes trabajadores no hayan podido acceder a sus ordenadores, teniendo que cambiar la parrilla de contenidos para dar paso a contenido ya grabado y no en directo.

Y es que un ciberataque bien ejecutado contra una institución puede llegar a ser realmente peligroso al afectar de manera directa a su actividad. Uno de los ejemplos más claros lo tenemos muy reciente con el ciberataque al Hospital Clínic, y ahora se suma este nuevo ataque.

Telemadrid y Onda Madrid afectados por un ciberataque

Tanto Telemadrid como Onda Madrid se han visto afectados por este ataque a primera hora de la mañana. En la redacción los trabajadores se han encontrado que no podían acceder a sus ordenadores, seguramente porque toda la información ha quedado secuestrada con un ransomware. Y el no poder acceder a los dispositivos provoca que efectivamente no se puedan desarrollar los diferentes programas en directo.

"Se está haciendo todo lo posible por averiguar todos los datos del ciberataque y poco a poco ir recuperando todos los servicios" es lo que afirman desde el RTVM en el comunicado que ha recogido Vozpópuli donde se ha dado a conocer que este cambio en la programación se debía a un ciberataque de origen desconocido.

De esta manera, todos los madrileños a primera hora de la mañana no se han podido encontrar los programas habituales en televisión como en radio. En su lugar se han optado por programas enlatados y repetidos de la parrilla. Pero a media mañana ya se ha comenzado a recuperar la programación habitual.

Hay que destacar que su página web también ha caído por completo a raíz de este ataque, el cual se deberá investigar y evaluar si se han sustraído los datos personales de los trabajadores.

