Con Android 12L Google por fin se toma en serio las apps para pantallas grandes: Chrome OS y Windows 11 serán los más beneficiados

Si bien muchas de las aplicaciones de Android disponían de una forma propia de optimizar sus apps para pantallas más grandes, ahora será más fácil gracias a las herramientas que proporciona Google. Llega Android 12L, una subversión del sistema operativo que ofrece una estandarización en la optimización de apps, así como incorporar también mejoras en la interfaz del propio Android 12.

Desde Google afirman que ya existen más de 250 millones de dispositivos que ejecutan Android en sus grandes pantallas. Tablets, plegables, e incluso escritorios con ChromeOS entran en este saco, un saco que se va engrosando cada vez más. Y es que en solo 12 meses ha habido 100 millones de activaciones de Android en tablets. Dada la cantidad de usuarios que utilizan este sistema en dichas pantallas, era de esperar que Google diera una solución al respecto, sobre todo al conocer que Android 12 llegó sin demasiadas novedades para tablets.

Android 12L llega acompañado de numerosas APIs y herramientas de optimización para dispositivos con grandes pantallas. Google ofrece un rediseño y una nueva distribución de los elementos en la sección de notificaciones, menú de ajustes rápidos, la pantalla bloqueada, el menú principal y más. La compañía expone de ejemplo su panel de notificaciones, el cual para aprovechar toda la pantalla divide los elementos en dos partes diferenciadas a cada lado.

Otra de las grandes ventajas de este Android 12L es la multitarea. Desde Google afirman que la multitarea será ahora mucho más potente e intuitiva, con una barra de herramientas capaz de mostrar las apps y poder colocarlas en distintas zonas del panel. Android 12L habilitará el modo de pantalla dividida de forma automática cuando soltemos el icono de la app en cualquier lado de la pantalla.

Desde Google han anunciado además un modo compatibilidad mejorado para que las apps que se ejecuten en un dispositivo con pantalla grande se vean mejor por defecto. Esto significa que si la aplicación no viene optimizada por parte del desarrollador, Google lo hará de forma automática. De igual forma, la compañía ha anunciado además que los fabricantes tendrán ahora herramientas para facilitar el diseño y personalización de las apps, como ajustes de la posición de las ventanas, el color, el borde de las esquinas, etc.

Para ayudar a los desarrolladores, Google ha lanzado un emulador de Android 12L para que los desarrolladores puedan ver de mejor forma cómo quedan sus apps en esta nueva versión. Además, Google ha especificado algunos moldes de distribución de los elementos en las apps, una medida de estandarización para unificar ese diseño en la totalidad del sistema. Google ha asegurado que en la Play Store avisarán de aquellas apps que estén optimizadas para 12L.

Gracias a la llegada del subsistema de Android en Windows 11, es muy posible que este sistema operativo también se vea beneficiado. Y es que como sabéis, ejecutar las apps de Android será ahora más sencillo en la nueva versión del sistema de Microsoft. Aunque Windows no se beneficiará de los cambios del sistema, sí le vendrá bien que las apps se adapten mejor a las pantallas grandes.

El subsistema se encuentra actualmente en preview solo para insiders, aunque por el momento los usuarios pueden ejecutar apps de Android a través de la tienda oficial de Amazon en Windows 11.

Google Play on Windows 11 feels like a portent of doom. Only saving grace is that Google’s methodically thrown out what few tablet-optimized layouts/UIs it had in its apps, so there’s no standout experience to make this worthwhile. Significant effort required from both companies pic.twitter.com/7tCaDh3qYS