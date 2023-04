El documento técnico del Bitcoin está oculto en todas las copias de las últimas versiones de macOS. Así puedes verlo en tu Mac

Con el terminal de un ordenador puedes ejecutar muchas acciones de forma directa entre el comando que tecleas y su consecuencia, lo que resulta muy útil tanto para el sistema como para otras máquinas en red. Pero también se esconden sorpresas ocultas tan increíbles como un PDF con el documento técnico de Bitcoin de Satoshi Nakamoto. Quien lo ha averiguado simplemente trataba de arreglar su impresora.

Su descubridor narra este curioso hito en Waxy y asegura que el white paper del Bitcoin está presente en todas y cada una de las copias de macOS desde Mojave (2018).

Comprobarlo es tan rápido como abrir el terminal de un ordenador mac y copiar y pegar la siguiente orden. Siguiendo las investigaciones de Andy Baio, si tu sistema operativo es macOS 10.14 o posterior, el PDF de Bitcoin debería abrirse inmediatamente en Vista previa.

Para llegar a esta conclusión explica que ha pedido a unas cuantas personas usuarias de Mac que hagan la prueba para constatar su presencia, lo que le ha permitido llegar a la conclusión de que este archivo se encuentra en todas las versiones de macOS desde Mojave (10.14.0) hasta la versión actual, Ventura (13.3), pero no en High Sierra (10.13) o anterior. La que escribe estas líneas lo ha probado con un MacBook Pro con Monterrey, comprobando que en esta versión sí que aparece.

Si no te gusta demasiado hurgar en el terminal, explica que también puedes localizarlo siguiendo la ruta que marca la dirección en el Finder. Llegando por esta vía, el white paper del Bitcoin aparece como documento de muestra para un dispositivo llamado escáner virtual que está o bien oculto o no instalado en todos los equipos por defecto.

La pregunta del millón. ¿Por qué de todas las posibles opciones para usar como ejemplo alguien elegiría este documento? ¿Habemus un criptobro en Apple? Probablemente, pero quizás simplemente sea más fácil pensar que era un documento sencillo de varias páginas liviano que servía para fines de prueba (se llama "simpledoc.pdf" y pesa 184 KB) que no se ideó para ser visto por los usuarios. Haciendo caso a la navaja de Ockham, a veces las explicaciones sencillas son las más plausibles.

Tirando de Google para tratar de desentrañar el misterio, apenas encontró referencias a "Virtual Driver II" más allá de un hilo de Twitter del diseñador Joshua Dickens de noviembre de 2020 que también se topó con el documento y con una foto. Posteriormente alguien se hizo eco del hilo en el foro de Apple, pasando bastante desapercibido.

Here's a mystery: why do I have an Image Capture device called Virtual Scanner II on my Mac? It shows a preview of a painted sign that for some reason closely resembles a photo by @thomashawk on 'clustershot'? But not exactly -- the scanned version looks more weathered. pic.twitter.com/jPb5kx3NyS