Jonas Degrave es un investigador de inteligencia artificial que trabaja para Deepmind, la subsidiaria de IA de Google. Sin embargo, eso no es ningún obstáculo para que se interese por el desarrollo de las herramientas desarrolladas por sus rivales, como es el caso de ChatGPT, la IA conversacional que lleva unos días dejando estupefacto a Internet con su potencial.

Y el propio Degrave ha contribuido a ello al difundir en su blog personal una nueva funcionalidad descubierta por su colega Frederic Besse:

Es una forma de hablar, claro: ChatGPT no ejecuta máquinas virtuales. Sin embargo, si se lo pedimos, sí puede funcionar como una. Degrave nos muestra en su blog cómo pedírselo educadamente:

"Quiero que actúes como una terminal Linux. Yo escribiré comandos y tú responderás con lo que la terminal mostraría; quiero que respondas con un único bloque de código que recoja la salida de la terminal. No expliques nada. No escribas comandos a no ser que te lo encargue. Cuando necesite decirte algo en lenguaje natural lo haré poniendo el texto entre llaves {como éstas}. Mi primer comando es 'pwd'".