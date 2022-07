Mejor tarde que nunca: Windows 11 ya es capaz de frenar los ataques de fuerza bruta de manera automática

Uno de los métodos más comunes para poder acceder a una cuenta de manera mal intencionada es a través de la fuerza bruta. Esto quiere decir, probar miles de combinaciones posibles de contraseña hasta que se de con la correcta. Ya muchas plataformas evitaban esto con un número máximo de intentos, pero Windows estaba a la cola de estas característica de seguridad, hasta ahora.

Las recientes actualizaciones de Windows 11 han terminado agregando** una política de bloqueo de cuentas a través de 10 intentos fallidos de intento de inicio de sesión** durante 10 segundos. Esto es algo que se aplica a cualquier tipo de cuenta del ordenador, incluida la del administrador.

Como hemos comentado anteriormente, la fuerza bruta es usada por muchos hackers para adivinar contraseñas con herramientas que son relativamente sencillas. Pero al final a través de la versión Insider Preview 22528.10000 y posteriores ha quedado completamente bloqueado por defecto. Esto es algo que terminó confirmando David Weston, un alto cargo de Microsoft.

@windowsinsider Win11 builds now have a DEFAULT account lockout policy to mitigate RDP and other brute force password vectors. This technique is very commonly used in Human Operated Ransomware and other attacks - this control will make brute forcing much harder which is awesome! pic.twitter.com/ZluT1cQQh0