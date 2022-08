NetBSD, un sistema operativo que se toma en serio lo de ser multiplataforma: mejora ahora su soporte para el Commodore Amiga (1985)

NetBSD es un sistema operativo tipo *BSD (a su vez perteneciente a la familia Unix), hermanastro de macOS y primo hermano de Linux. El lanzamiento de su versión 10.0 se espera que tenga lugar relativamente pronto, pero por ahora sus responsables han decidido publicar una versión de actualización menor, la 9.3.

Algunas de las novedades de esta nueva versión no suenan, ciertamente, muy apasionantes:

"Compatibilidad con sistemas de archivos UDF creados en Windows 10, soporte mejorado para chipsets Intel Gigabit Ethernet, mejor soporte para nuevos chipsets Intel y AMD Zen 3, soporte para servidores X11 basados en wsfb en Commodore Amiga y…".

Espera, ¿tú también te has fijado en eso, verdad?

Si existe, funciona con NetBSD

El Commodore Amiga fue una computadora de 16 bits que salió al mercado en 1985 y, durante varios años, fue capaz de plantar cara a los Mac de Apple y al IBM/PC con MS-DOS gracias a lo avanzado de su sistema operativo (AmigaOS), dotado de multitarea real o apropiativa.

No renunció al mercado de la computación doméstica hasta 1994, sólo unos pocos meses antes del lanzamiento de Windows 95. Y, aún así, Amiga mantiene una base —menguante pero entusiasta— de fans entre los aficionados a la retroinformática.

Suficientes fans de hecho, como para que un sistema operativo de 2022 se haya molestado en incorporar soporte para sesiones gráficas (mediante un servidor X11)** en dicho hardware**. Esto ya nos da una idea de que NetBSD está lejos de ser el típico sistema operativo, aunque sea uno minoritario.

Y es que el objetivo que diferencia este sistema de otros BSD como FreeBSD u OpenBSD lo resume, precisamente, su eslogan "Of course it runs NetBSD" (Por supuesto que ejecuta NetBSD), en referencia al amplísimo catálogo de arquitecturas de hardware que soporta, desde las (hoy) enormes microcomputadoras VAX (lanzadas al mercado en la década de los 70) hasta PDAs de todo tipo, pasando por PCs, Raspberry Pis o videoconsolas Sega Dreamcast.

Actualmente, cuenta con compatibilidad con 8 arquitecturas de desarrollo preferente, así como otras 47 secundarias. Las 55, en total, ya cuentan con versiones (llamadas 'ports' en este contexto) propias de la edición 9.3 de NetBSD.

Quienes ya han probado NetBSD en un equipo Amiga, hablan de un proceso de instalación dividido en dos partes: