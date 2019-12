Sistemas operativos BSD, los 'primos' menos conocidos de Linux... entre los que se encuentra Mac OS X

El sistema operativo libre GNU/Linux (en todos sus múltiples 'sabores') aparece mencionado siempre como la gran alternativa a Windows. Sin embargo, esto de los sistemas operativos no es una competición sólo de dos jugadores.

Incluso si prescindimos del ámbito de los dispositivos móviles. Unix, el sistema operativo 'abuelo' de Linux, tuvo más descendencia, incluyendo un grupo de sistemas operativos 'primos' del creado por Linus Torvalds y que son los protagonistas de este artículo: los *BSD.

Así nació BSD

En 1970, investigadores de los Laboratorios Bell de AT&T crearon un sistema operativo monousuario llamado UNIX, que rápidamente atrajo la atención de los expertos en computación (más aún cuando la segunda versión de este sistema, lanzada en 1972, se convirtió en portable entre múltiples arquitecturas). Pero problemas legales de la compañía (una demanda antimonopolio provocó que, desde 1958, tuviera prohibido comercializar sistemas operativos) obligaron a la compañía a vender licencias de Unix que incluían el acceso al código fuente del mismo.

Los titulares de tales licencias fueron, en su mayor parte, instituciones gubernamentales y académicas de los Estados Unidos. Y entre ellas se encontraba la Univ. de Berkeley, que rápidamente se puso manos a la obra para modificar y ampliar Unix de acuerdo a sus propias necesidades. Cuando otras universidades empezaron a interesarse en la 'versión Berkeley' de Unix, uno de sus investigadores, el también programador Bill Joy (creador del mítico editor Vi), empezó a empaquetar y distribuir copias de la 'Berkeley Software Distribution'. Había nacido BSD.

Así se fragmentó BSD, fue superado por Linux y dio origen a Mac OS X

Durante los 80 y comienzos de los 90, la liberación de AT&T de su acuerdo anti-monopolio (tras ser dividida en varias compañías) provocó que empezara a litigar contra los antiguos licenciadores de Unix que se habían lanzado a comercializar sus propias versiones del sistema operativo. Entre ellos se encontraba Berkeley, cuyo departamento de computación había llegado a impulsar una spin-off para desarrollar BSD, que en 1991 había alcanzado su versión 4.3.

Fue precisamente la inseguridad jurídica creada en esos años lo que permitió que, para cuando los propietarios de Unix llegaron a un acuerdo con Berkeley, muchos desarrolladores del mundillo del software libre se hubieran subido ya al barco de Linux, un sistema operativo recién nacido entonces, e igualmente derivado de Unix.

Sin embargo, el cese de hostilidades también provocó que empezaran a surgir numerosos proyectos derivados de la cuarta versión de BSD, dando forma a un grupo de sistemas operativos hermanos habitualmente englobados bajo la etiqueta *BSD y que son capaces de ejecutar gran parte del software que podríamos encontrar en las distribuciones de su primo GNU/Linux, incluyendo software de escritorio.

Una de las ventajas frente a Linux que muchas compañías encuentran en los *BSD es la llamada licencia BSD: al contrario que la licencia GPL usada en Linux y en gran parte de su software, que obliga a que cualquier software basado en un software libre sea tan libre como el original, la licencia BSD permite utilizar código aportado de manera libre como base para nuevos productos propietarios.

Gracias a eso han surgido sistemas operativos no libres como Mac OS X (sí, el sistema operativo de los Mac de Apple deriva de Darwin, un *BSD libre derivado a su vez de NeXTSTEP, derivado en última instancia de BSD 4).

Los 'sabores' BSD

1) FreeBSD: En 1993, un grupo de desarrolladores de parches no oficiales para 386BSD (uno de los primeros *BSD para arquitecturas x86), frustrados ante el hecho de que el creador de aquél no contara con sus aportaciones, decidió crear un derivado de aquel sistema operativo. 386BSD tuvo una corta vida, pero aquel derivado se convirtió al poco en el Proyecto FreeBSD y es, hoy en día, uno de los *BSD más usados del mundo. FreeBSD es, por ejemplo, el sistema operativo en el que se basa el de la PlaySation 4.

2) NetBSD: NetBSD también nació, como FreeBSD, a partir de la frustración de programadores usuarios de 386BSD. El proyecto que crearon, el NetBSD, se centra en el respeto a los estándares y, ante todo, en la portabilidad, lo que le permite estar disponible para una amplia gama de plataformas de hardware (para 58 en total, al menos a fecha de marzo de 2019) y proclamar orgullo en su eslógan oficial que "Of course it runs NetBSD" (Por supuesto que es capaz de ejecutar NetBSD).

Un escritorio de NomadBSD (vía NomadBSD.org)

3) OpenBSD: Todos los proyectos puestos en marcha por usuarios frustados de proyectos anteriores son susceptibles de generar sus propios usuarios frustados. El polémico Theo de Raadt, colaborador de NetBSD, decidió crear su propio fork tras desacuerdos con sus compañeros y centrar el nuevo SO en el campo de la seguridad y la criptografía. Así nació OpenBSD, cuya web proclama orgullosa "Sólo dos agujeros de seguridad remotos en la instalación predeterminada, ¡en mucho tiempo!".

4) Mac OS X / Darwin: Mientras Steve Jobs estuvo 'desterrado' de Apple, dedicó parte de su tiempo al desarrollo de un nuevo sistema operativo llamado NeXTSTEP, sobre la base del Mach OS, que a su vez se basaba en el BSD original. NeXTSTEP se convertiría luego en Darwin, que constituye el 'corazón' de Mac OS X (de un modo similar a como MS-DOS era el corazón de Windows 95). Pese a este vínculo, Mac OS X es notablemente distinto de cualquier otro sistema *BSD, pero las versiones 100% de Darwin (como PureDarwin) permiten una experiencia de usuario con un aire mucho más 'familiar'.

5) Otros: Existen muchos más derivados de BSD en el mercado: DragonFly BSD, GhostBSD (pensado para familiarizar al usuario medio de Windows con los BSD), NomadBSD (desarrollado para ser usado desde memorias USB), etc.

