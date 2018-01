Ubuntu 17.10 será relanzado el 11 de enero tras solucionar el error que corrompía la BIOS de algunos equipos

Tras días de incertidumbre sobre el problema que aquejaba a Ubuntu 17.10, las descargas de la nueva versión de la popular distribución volverán a la página web oficial en unos días, el próximo 11 de enero. Ubuntu 16.04.3 LTS, la versión que la sustituyó temporalmente en su sección dedicada, volverá a su lugar.

A pesar de que Ubuntu 17.10 llegó dejándonos buen sabor de boca al recuperar sus raíces y marcar un nuevo rumbo, la felicidad se truncó. Su instalación convirtió algunos portátiles en pisapapeles al corromper su BIOS, afectando principalmente a equipos de Lenovo, pero también a computadoras de Acer y Dell. Sin conocer las causas, Canonical tuvo que detener las descargas de Ubuntu 17.10 que ahora vuelven con el fallo completamente solucionado.

La culpa fue de un controlador

El responsable de todo fue el controlador Intel SPI, relacionado con asuntos de sonido y capaz de actualizar el firmware de la BIOS. Es un driver que no está listo para ser usado con normalidad, no recomendándose su habilitación si no se sabe qué se está haciendo, y por eso el equipo de kernel no lo distribuye activado en el kernel oficial. No obstante, por razones que se desconocen, apareció habilitado en Ubuntu 17.10, provocando los problemas que conocimos.

El relanzamiento de Ubuntu 17.10 vendrá con el control deshabilitado y sin parches para Meltdown y Spectre

Una vez localizado el problema, a partir del próximo jueves se ofrecerá Ubuntu 17.10 sin el problemático controlador habilitado según Steve Langasek de Canonical, siendo un imagen ISO actualizada y, ahora sí, compatible y estable para los equipos de todos los fabricantes.

También se ha proporcionado una actualización del núcleo que desactiva el controlador, aunque han anunciado que este relanzamiento de Ubuntu 17.10 no incluirá parches para Meltdown y Spectre porque, por regla general, no relanzan medios de instalación para errores de seguridad.

