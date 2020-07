Cómo ver todas las películas gratis de YouTube que solo están disponibles en USA

En YouTube abunda el contenido, pero el de la mayoría de estudios de Hollywood que de vez en cuando ofrecen películas o series a través de la plataforma, suele estar bloqueado fuera de los Estados Unidos.

De hecho, existe toda una sección de películas en YouTube que se pueden mirar gratis con anuncios, pero solo está disponible en Norteamérica, si entramos a ese enlace desde España, solo nos vamos a encontrar películas en alquiler. Ahora, ver ese contenido es posible, con algo tan sencillo como un proxy.

Un proxy gratuito para ver películas en YouTube

Por supuesto, como muchos saben, hacer uso de un VPN para cifrar nuestro tráfico y navegar usando servidores que le dicen a la web que estamos en otro país es una excelente opción para acceder a contenido bloqueado en nuestro país.

Sin embargo, el problema que se presenta ahí para muchos usuarios es que los VPNs no son gratis, y los que son gratis, o te ofrecen muy pocos datos para navegar o son una pesadilla de privacidad.

Un proxy es algo más simple, también te permite enmascarar tu IP, y aunque no tiene las ventajas del cifrado, para los efectos de simplemente ver estas películas en YouTube con bloqueo de región, es más que suficiente.

Proxys vas a encontrar infinidad en la web, pero no todos funcionan para este caso, y no todos son gratuitos, y no todos tienen servidores de USA. Una buena opción que he conseguido que sí cumple todas esos requisitos es kproxy, siempre que uses esta extensión para Chrome o Firefox.

Una vez instalada en tu navegador favorito solo es cuestión de entrar en este enlace para mirar las películas gratis disponibles en YouTube y activar el proxy usando un servidor de Canadá. Las películas tienen en su mayoría subtítulos en inglés que pueden traducirse automáticamente al español desde el mismo YouTube.

No es la librería de películas más grande del mundo, pero tiene unos 100 títulos que van variando constantemente y quizás consigas algo que ver ahí en un día de aburrimiento.