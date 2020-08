Cementerios de elefantes de sistemas operativos: webs de donde bajar gratis cientos de antiguos SOs

A lo largo de la historia de la informática, muchos sistemas operativos en su momento famosos han terminado cayendo en desgracia; otros nunca conocieron la fama, y apenas le sonarán de nada al usuario medio que no conoce nada más allá de Windows, Linux, Mac y Android.

Pero existen lugares de la Red donde es posible no sólo encontrar y descargar dichos sistemas operativos, sino también versiones raras y primerizas de otros más conocidos: un 'Windows 96' no-nato, la primera distribución de Linux jamás creada...

ArchiveOS

ArchiveOS describe su misión como la de "salvaguardar el gran trabajo de muchas personas que crearon distribuciones y sistemas operativos, tanto open source como freeware".

Casi todos los sistemas que ofrecen para descarga se consideran descontinuados (por anuncio de sus creadores o de facto, por inactividad), aunque a veces hacen excepciones para incluir la primera ISO de algún proyecto en activo. Hace ya dos años, ArchiveOS superó la cifra del medio millar de sistemas operativos alojados.

Las categorías en que está dividido este archivo son 'Linux', 'BSD', 'DOS', 'Solaris' y 'Otros'. Y, en todos los casos, el enlace de descarga irá acompañado de una completa ficha de descripción de cada sistema (incluso, en ocasiones, de algún pantallazo).

La sección de 'Otros' alberga las mayores joyas (es decir, rarezas) de la web. Sin salirnos de la letra 'A', podemos encontrarnos con cosas como AEROS (una distribución Debian Linux que virtualizaba una versión open source de Amiga OS), o como Amoeba (el sistema operativo creado por Andrew S. Tannenbaum como proyecto educativo y que éste usó para crear la primera versión de Python).

WinWorld

Si estás buscando algún sistema operativo privativo, la anterior web no te habrá sido de mucha ayuda. Por fortuna, existe WinWord, una web en la que encontraremos también todas las versiones comerciales de Windows hasta Windows ME.

Y precisamos lo de "comerciales" porque también encontraremos varias versiones pre-release que no llegaron a salir al mercado, bien porque, como Windows Longhorn, se convirtió en Windows Vista o porque, como Windows Nashville, se canceló antes de convertirse en Windows 96.

Pero no sólo de Windows vive el usuario de WinWorld: los sistemas operativos DOS (no sólo MS-DOS, también DR-DOS, MC-DOS, 86-DOS, PTS-DOS, Wendin DOS, etc), los OS/2, los Unix y un puñado de sistemas operativos de Apple también tienen cabida en la web.

Y esta web, al contrario que el resto de esta lista, incluye también aplicaciones 'abandonware' con las que nutrir los sistemas operativos antes citados.

Old Versions of Linux

'Old versions of Linux' es una sencilla web que recopila archivos ISO de distribuciones Linux (pero también otros sistemas operativos) por orden cronológico. El más antiguo es una copia de OS/2 Warp 3 de 1994, seguido de la versión 3.1 e3 Slackware Linux de 1996.

Ubuntu 4.10 y Mandrake Lunyx 3.0 Corporate-Server, ambas de 2004, son las primeras descargas de 64 bits; mientras que Haiku R1/beta2 (el sucesor de BeOS) es el único sistema operativo de 32 bits subido a la web en lo que llevamos de año.

Otras fuentes