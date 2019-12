Los 10 mejores GIFs de 2019, según GIPHY

Si alguna plataforma sabe de GIFs es, sin duda, GIPHY. En esta web podemos encontrarnos miles de clips animados de cualquier temática imaginable, y es un genial termómetro para saber qué películas, videojuegos, memes o momentos han marcado este año.

Para celebrar que estamos a punto de despedir el 2019, GIPHY ha creado un recopilatorio en el que desvelan cuáles han sido los GIFs más compartidos y visualizados en la plataforma durante este año.

10. 'Young Dumb & Broke' de Khalid

Empezamos este 'Top 10' de menos a más. La última posición la ocupa una escena del videoclip 'Young Dumb & Broke' de Khalid. Este GIF ha sido utilizado más de 195 millones de veces en lo que va de año.

9. 'No Way SMH'

Aquí nos adentramos en terreno estadounidense. Se trata de una reacción del programa de medianoche estadounidense 'Desus & Mero'. Ocupa la novena posición y ha sido visto más de 214 millones de veces.

8. 'Te quiero', de Mia Page

Se trata del GIF más "minimalista" de este ranking. La octava posición la ocupa este abrazo entre dos corazones, creado por la artista Mia Page.

7. No puede faltar Keanu Reeves

Pasan los años, y Keanu Reeves sigue siendo uno de los personajes preferidos en Internet. Aunque en 'Always Be My Maybe' no ocupó mucho tiempo de pantalla, este momento ha sido seguramente el más comentado de la película. Este GIF fue visto más de 240 millones de veces.

6. 'Happy Cheering', de Bluesbear

A veces los GIFs más sencillos son los más efectivos. Este pequeño personaje, que está emocionado e inquieto a partes iguales, ocupa la sexta posición y ha sido visto más de 268 millones de veces.

5. 'Buen trabajo'

Otro GIF basado en una producción estadounidense, en esta ocasión 'Last Call' de Bounce TV. El Carl Anthony Payne y su pulgar de aprobación han sido vistos más de 284 millones de veces.

4. Samm Henshaw

En este GIF de estética totalmente ochentera, vemos al cantante Samm Henshaw con una actitud completamente positiva (las letras con estética VHS son la clave de este GIF).

3. Nick Jonas

Hay veces que no sabes cómo saludar a alguien, o llamar su atención. Si necesitas hacerlo a través de Internet, una buena opción es utilizar este GIF protagonizado por Nick Jonas (visto más de 532 millones de veces).

2. 'Shameless'

La segunda posición del podium la ocupa esta reacción que forma parte de la serie de televisión 'Shameless'. Esta pequeña actriz es capaz de decirlo todo con esa mirada de odio.

Jasmine Masters

Jasmine Masters es una conocida drag queen estadounidense (tras competir en la séptima temporada de 'RuPaul's Drag Race'). Este GIF de sorpresa ocupa la primera posición del 2019 para GIPHY.