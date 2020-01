Adiós distracciones: esta webapp sólo te dejará escribir si estás desconectado de Internet

Internet puede ser un recurso perfecto a la hora de escribir, ya que nos permite buscar información adicional, documentación, inspiración o saber si estamos cometiendo una falta de ortografía.

Ya sabemos por 'Spiderman' que "un gran poder conlleva una gran responsabilidad", y es que estar conectados a Internet mientras escribimos puede llevarnos a perder la concentración, en un festival de estímulos y notificaciones que no tiene fin.

"Concéntrate en la escritura"

'The Offline Writing' es una webapp gratuita que nos propone precisamente esto, desconectarnos de Internet cada vez que queramos escribir. Y es que, si no lo hacemos, esta herramienta no nos dejará escribir ni una letra.

"Deshabilita las distracciones y concéntrate en la escritura".

Si accedemos a esta web conectados a Internet (lo que, seguramente, será lo más habitual), en la parte inferior veremos un mensaje que nos dice que "desactivemos la conexión de red para empezar".

Para utilizarla, simplemente tenemos que desconectarnos de Internet: desactivar la conexión Wi-Fi, activar el modo avión de tu dispositivo o desenchufar el cable de red de nuestro equipo.

Si lo hacemos, veremos que la página cambia inmediatamente, y en la parte superior aparece un mensaje que nos dice que podemos comenzar a escribir. El diseño de esta webapp es completamente minimalista, con una tipografía que recuerda al de una máquina de escribir.

Cuando acabemos de escribir, si nos conectamos de nuevo a Internet, veremos que aparece un contador de palabras y ya no nos permite seguir escribiendo. En su lugar, en la parte inferior aparece un botón que nos posibilita copiar todo lo que hemos escrito al portapapeles.

También tienes la posibilidad de volver a desconectarte y seguir en el punto que estabas. Niko Lazaris, creador de esta herramienta, afirma que decidió crearla para mejorar su escritura: "el objetivo es forzarte a centrarte en tu escritura y no en las distracciones".