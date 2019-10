'Diario Gol' multiplica sus visitas con titulares engañosos y "matando" a famosos: así se aprovecha de Google Discover

A estas alturas no hace falta explicar que la técnica del clickbait consiste en conseguir clics mediante titulares sensacionalistas y que las fake news son lo que su propio nombre indica, noticias falsas. Sin embargo, entre un fenómeno y otro, suelen andar los titulares engañosos que, con una redacción ambigua, parecen insinuar un hecho que el contenido de las noticias a las que preceden desmiente.

Uno de los casos más sonados y flagrantes es el que protagoniza desde hace tiempo Diario Gol, un medio de comunicación digital teóricamente deportivo que arroja recurrentemente a la red titulares cortados por un mismo patrón: la frase "'Ha muerto'" o similar seguida del nombre de uno o varios famosos. Unos encabezamientos que inducen al error, la desinformación y... a muchos clics.

Vista parcial de numerosas noticias de 'Diario Gol' en los que emplean la fórmula "Ha muerto" o similar junto al nombre de diferentes famosos.

Basta hacer uso de los comandos del buscador de Google para ver la dimensión de la práctica. Tecleamos site:diariogol.com "ha muerto" y a lo largo de varias páginas de resultados podemos ver todo el contenido de este tipo que ha publicado el medio deportivo a lo largo de los últimos meses.

Algunos titulares dan a entender que la muerte de una persona que no se cita ha sido lamentada por el personaje o los personajes famosos mencionados. Sin embargo, otros titulares todavía más ambiguos provocan que se piense que la personalidad mencionada ha fallecido. Y se ha visto en vivo y en directo.

La supuesta muerte de María Teresa Campos

Esta miércoles, el programa televisivo MYHYV de Cuatro arrancaba con su presentadora, Toñi Moreno, llorando. Con un evidente estado de nerviosismo, la conductora pedía disculpas a la audiencia y aseguraba hacía unos segundos que había leído una información, decía, que no estaba contrastada todavía.

"¿Lo contrastamos, no? Es Teresa Campos. Espero que no sea verdad", decía sobre la que fue su mentora televisiva mientras las cámaras la enfocaban.

Moreno estaba siendo víctima de una publicación de Diario Gol, publicada un día antes, que venía ilustrada con una fotografía de la veterana profesional y llevaba por titular: "'Acaba de morir'. María Teresa Campos y España de luto". Aunque la información aludía a la muerte del también periodista Pepe Oneto, el titular y la imagen llevan al equívoco si no se leía la noticia.

La presentadora volvió para asegurar que le estaban llegando mensajes de pésame al móvil por la supuesta muerte de María Teresa Campos, pero no había muerto. Campos entró por teléfono en el programa para desmentir con sorna la información: "No estoy muerta, estoy viva, pero me van a matar a disgustos".

El impactante momento protagonizado por Toñi Moreno y la viralización de la noticia han hecho que la supuesta fallecida haya decidido tomar medidas legales contra el medio, según han informado en el programa Todo es mentira de Cuatro. No por ser una noticia falsa como tal, porque opina que no lo es, sino por la más que evidente redacción ambigua del titular.

No obstante, no es la primera vez que un titular engañoso de 'Diario Gol' causa un revuelo semejante y provoca la duda sobre la posible muerte de un famoso. Ya en verano, una noticia titulada "'Aparece muerto' Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y MasterChef consternados" provocó que se pensase que el joven cocinero catalán había muerto, extremo que desmintieron desde Maldito Bulo.

El quid de la cuestión: las visitas

El objetivo de esta práctica llevada a cabo de forma recurrente por 'Diario Gol' no es desinformar o engañar directamente, sino llamar la atención de los usuarios para conseguir visitas. Especialmente para conseguir tráfico mediante Discover, el recomendador de contenido para móviles de Google, que se alimenta de una forma diferente al buscador de los de Mountain View.

La teoría de la herramienta usada en millones de teléfonos móviles es que se premia el contenido original, mostrándose a los usuarios en función de sus intereses, búsqueda o preferencias. Sin embargo, que sea un contenido original no significa que sea un contenido de calidad ni certero. Y no resulta difícil encontrar en redes sociales a usuarios descontentos con el tipo de contenido que les llega a través de Discover.

Sea como sea, Diario Gol se ha convertido en el tercer periódico deportivo más importante de España en cuanto a visitas, solo superado por Marca y As. "Gracias en parte a este tipo de contenidos engañosos", afirma El Mundo, que toma como referencia el índice Comscore del mes de agosto. La publicación controlada por el Grupo ED, además, ha experimentado desde marzo un crecimiento de más del 8.000 %. Ellos mismos aseguran ser "el portal deportivo exclusivo de internet más leído de España".

Desde Genbeta nos hemos puesto en contacto con Google para que nos ofrezca una valoración sobre este asunto y, de momento, únicamente hemos recibido por respuesta las acciones que dicen llevar a cabo para combatir la desinformación.