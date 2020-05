Dibuja, chatea y habla con tus amigos en este juego para el navegador que tiene una sola regla

Su nombre es Social Distance Drawing, o algo así como dibujando con distanciamiento social. Es una simple web creada por Mehedi Hassan como proyecto de cuarentena. Básicamente es un juego de dibujo que "sigue las reglas del distanciamiento social".

Lo que esto quiere decir es que el distanciamiento aplica dentro de la pizarra colaborativa en la que todos van a dibujar a la vez. Tienes que hacer tus dibujos en tu propio espacio y si te acercas demasiado a los dibujos de tus amigos, se borra y se pierde el progreso de todos.

Made a fun little quarantine project: Social Distance Drawing @ https://t.co/OOoOkWiTXD 🎨



Draw with your friends...just don't break the social distancing rules! ⚡️ pic.twitter.com/hqvMmPBhhc