El mejor servicio de videollamadas según tipo de uso: juegos, trabajo, clases, facilidad, consumo de datos, sin app

Que los servicios y aplicaciones de videollamadas se están disparando en uso estos días de cuarentena por coronavirus es algo que podemos ver en redes sociales y en nuestros círculos. Sin embargo, para mucha gente no siempre está siendo fácil encontrar la plataforma idónea con la que comunicarse en multitud casos, porque no todas ofrecen las mismas ventajas ni tienen la misma flexibilidad.

Por ello, para ayudar a encontrar alternativas que funcionen a la primera y que, sobre todo, nos den lo que buscamos sin complicaciones.

La más directa y fácil: WhatsApp para todos y FaceTime para iOS

WhatsApp puede ser, en general, la mejor recomendación para casi cualquier usuario que quiera hacer una videollamada sin pretensiones a personas que ya estén en su círculo, porque como sabemos, llamar es tan fácil como tocar el icono de videollamada en la parte superior de la conversación. Esto hace que personas que como mi abuela no han hecho videollamadas nunca, puedan hacerlas y recibirlas sin ninguna complicación.

Además, hacer llamada grupal es tan sencillo como pulsar el icono "+" en la parte superior derecha una vez ya estamos en una videollamada con una sola persona. En ese momento, podremos añadir a más personas, hasta a cuatro como máximo. La pena es que el servicio solamente está disponible para móviles, y no para la versión web, que vendría muy bien para otro tipo de llamadas.

Adicionalmente, en este caso también hay que mencionar a FaceTime, pues para usuarios de iOS no requiere ni tener WhatsApp instalado. En España la cuota de iOS es pequeña, pero hay mucho iPhone, iPad y Mac entre la población, y tener la alternativa a WhatsApp puede venir bien.

FaceTime por poco consumo de datos, Houseparty por relación calidad de imagen/consumo

Según pruebas realizadas por nuestros compañeros de Xataka, FaceTime es la aplicación de videollamadas que menos consumo de datos genera, lo que será clave en personas que tengan tarifas de datos reducidas o que estos días necesiten hacer muchas llamadas alejados de una red Wi-Fi. El consumo de una llamada de 10 minutos ha sido de 31,6 MB, lo que equivale a solamente 0,19 GB por hora. Sin embargo, la calidad de imagen ha sido la peor de todas las alternativas analizadas.

Si se prefiere una alternativa que también consume poco, pero es la que mejor relación calidad de imagen y consumo de datos, la mejor es Houseparty con un consumo de 103 MB a los 10 minutos.

Sin necesidad de instalar aplicación ni registro en PC, la mejor para clases y sin límite: Jitsi

Jitsi es una de los servicios de videollamadas y mensajería instantánea multipaltaforma, gratuita y de código abierto que más puede triunfar estos días pues puede usarse recurriendo únicamente al navegador, sólo con entrar a http://meet.jit.si y crear un 'meeting', sin límite de participantes. No hace falta que nadie se registre e instale nada, al menos si hablamos de escritorio.

Los usuarios de smartphone sí tendrán que instalar la aplicación para Android o iOS, pero para unirse a la llamada tampoco tendrán que crear usuario, solamente abrir el enlace que hayan compartido con nosotros. Otro gran punto de Jitsi es que permite "levantar la mano" para intervenir, como analogía a lo que los alumnos hacen en clase para intervenir. Esto, unido a que permite compartir pantalla, lo hace ideal para dar charlas o sesiones educativas, pues no tiene límite de usuarios

Para dar clases también es muy importante poder compartir pantalla, ideal para mostrar pases de diapositivas o que los alumnos muestren sus progresos

Además, permite que la sesión de vídeo se guarde en cuentas de Dropbox. Esto puede ser también ideal para que personas como alumnos o trabajadores que no hayan acudido a una sesión puedan verla más tarde, porque se suba a plataformas de vídeo o porque se habilite su descarga.

Zoom es una gran alternativa, pero el plan gratuito tiene un límite (nada descabellado) de 100 personas, y sobre todo, de 40 minutos por reunión. También permite grabar las sesiones, y utilizar una pizarra virtual en la que ir haciendo anotaciones, ideal para equipos táctiles.

La mejor aplicación para teletrabajo y envío de archivos: Microsoft Teams

Microsoft Teams ha crecido tanto en uso estos días de teletrabajo masivo que ayer se cayó y dejó a mucha gente sin poder trabajar. Aun así, tenemos que comentarla porque es la mejor aplicación para que equipos que habitualmente trabajan en una oficina sin herramientas corporativas puedan coordinarse. Lo bueno de aplicaciones como Teams o Slack es que guardan un historial y lista de todos los archivos que vamos enviado.

Eso será más que suficiente para la mayoría de usuarios, que además de videollamar podrán enviar archivos sin cambiar de servicio, en distintos canales bien organizados según el fin. La versión freemium que Microsoft ha ampliado que estos días durante seis meses permite videoconferencias de hasta 250 participantes. Permite grabación y compartir pantalla, esenciales para reuniones de este tipo. Como alternativa conocida, Skype permite llamadas con envío de archivos de hasta 300 MB.

La mejor en calidad de imagen: Hangouts

Google Hangouts no es la mejor plataforma para videollamadas, y somos muchas las personas que hemos visto que, por su forma de funcionar, resulta compleja para la gente que no está familiarizada con ella. Elegir con qué cuenta de Gmail queremos entrar a una llamada es confuso cuando se tienen varias, lo que hace que en muchos casos se desista. El intento de ser la WhatsApp de Google no ha salido del todo bien, pero Hangouts sí gana en algo, y es en calidad de imagen.

Según las pruebas de nuestros compañeros de Xataka, Hangouts tiene más calidad que ninguna otra, aunque eso llega con sacrificios. El consumo de datos es muy elevado en comparación a alternativas como Houseparty, que sin perder mucha calidad permite ahorrar muchos datos.

La mejor para jugar: HouseParty

HouseParty hasta hace poco era una desconocida, pero estos días sus descargas se han disparado en la App Store y en la Google Play Store. Además de su buena calidad de imagen, como hemos dicho, destaca por algo más, y que al haber sido comprada por Epic Games, tiene un enfoque claro en permitir jugar mientras llamamos a amigos.

Son juegos sencillos como el Pictionary o el Trivial, pero ideales para dejar de aburrirse estos largos días de cuarentena.