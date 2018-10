'Draw on this website', una pizarra comunitaria en la que dibujar en tiempo real con el resto de Internet

Ahora que Internet parece ser mayormente un mar de selfies y malas noticias en redes sociales, de vez en cuando aparece algún sitio o servicio que muestra de otra forma lo divertida y tonta que puede ser la web cuando le das una herramienta a muchas personas para que disfruten juntas.

Draw on this website es un ejemplo de ello. Esta web ofrece una única cosa: una especie de pizarra o muro online en donde cualquiera puede dibujar lo que se le ocurra y será visible para todo el mundo durante cinco minutos.

Si quieres que tus dibujos sean permanentes tienes la opción de comprar "tinta eterna" por solo 0.99 dólares. El sitio, que aparentemente se lanzó hace tan solo un par de días, creció muy rápido en popularidad y tuvieron que "retirar de forma temporal" la opción de tinta gratuita.

Si te sobra un dólar y estás aburrido, realmente es un precio muy insignificante que pagar por algo en lo que procrastinar un rato, más si te gusta la idea de dibujar tonterías con un montón de extraños.

Si no quieres pagar nada, siempre puedes esperar que la opción de tinta gratuita regrese, o puedes arrastrar el muro para ver lo que han dibujado los demás, te aseguro que no va a pasar mucho tiempo sin que veas el primer clásico de los genitales masculinos hacer su aparición.

Especialistas en cobrar 0.99 centavos de dólar

Esta web fue creada por Thinko, un estudio de desarrollo en Nueva York que recientemente creó un una web completamente inútil en la que la gente simplemente paga 0.99 dólares para saber quien más había pagado 0.99 dólares. Parece ser que la idea está evolucionando a formas más creativas de hacer que los usuarios te den un dólar.

En Genbeta nos pusimos en contacto con sus creadores para ver si nos podían comentar algo acerca del tráfico y la cantidad de personas que han soltado dinero para dibujar en su pizarra, y si de verdad volverá la opción para dibujar gratis. Aún no hemos recibido respuesta, si tenemos más información, actualizaremos este artículo.

satoshis.place

Este tipo de ideas no son algo nuevo, hace poco les hablamos del mural colaborativo en el que se puede dibujar pagando en Bitcoin para demostrar el poder de un sistema descentralizado de micropagos instantáneos que usa el blockchain.

Más grande fue el experimento de Reddit, en el que se formó r/Place, un proyecto en el que colaboraron millones de personas en un mural virtual que iba cambiando en tiempo real. Son experimentos más elaborados quizás, 'Draw on this website' es algo más simple y menos ambicioso, pero no deja de tener su encanto.