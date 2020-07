Droptune: la web para que nunca más te pierdas el lanzamiento de música nueva de tus artistas favoritos

Soy de esas personas que escucha tanta música distinta y a tantos artistas diferentes que más de una vez le ha pasado que descubre uno, dos y hasta más años tarde que x banda que me gusta tenía un disco "nuevo".

La razón: no tenía cómo enterarme. La mayoría de la gente (entre la que me incluyo) lleva años consumiendo música principalmente a través de servicios de streaming como Spotify, y aunque estos tienen herramientas como el radar de novedades o la página de lanzamientos, está lejos, ultra lejos de cubrir todas las necesidades. He aquí Droptune.

Un proyecto open source creado por alguien que quiere saber cuando los artistas que ama lanzan nueva música

Droptune es un proyecto de Josh Pigford, un tipo al que simplemente no le basta con lo poco que ofrecen plataformas como Spotify, Apple Music, YouTube y similares a la hora de mantenernos al tanto de la música nueva que nos interesa. Es open source y puedes ver el código en GitHub.

Estas plataformas usan un algoritmo para todo, y nunca nos muestran TODO lo que nos interesa sino lo que creen que nos interesa. Más de una vez me he encontrado con artistas que ni siquiera sigo en mi radar de novedades, mientras ni me entero de que alguno de mis favoritos que no sacaba un disco en una década tenía un álbum esperándome hace rato.

Droptune quiere solucionar eso centralizando todo en un solo lugar. Lo único que tienes que hacer es crearte una cuenta conectando tu perfil de Twitter y luego conectando Spotify o Apple Music para que extraiga de ahí los músicos que ya sigues.

Cada artista tiene su propia página con todos sus lanzamientos en música y vídeo, y desde ahí los puedes seguir o dejar de seguir

Esto último tampoco es obligatorio pero te facilita el proceso, especialmente si ya sigues a muchos artistas en esas plataformas. También puedes buscar manualmente y seguir directamente desde Droptune para ir poblando aún más tus página de novedades.

Droptune también puede armarte una playlist dentro de Spotify o Apple Music que se actualiza diariamente con la nueva música que te interesa

Una sección aparte con solo los nuevos vídeos

Además de esto Droptune no solo hace un buen trabajo mostrándote la música nueva de quienes sigues, sino también música nueva en general. Y, además tiene una sección de próximos lanzamientos que te va mostrando los álbumes planeados por tus artistas favoritos antes de que salgan. Algo que nunca verás en Spotify porque solo aparecen cuando la música ya está disponible.

Droptune te deja añadir directamente canciones o discos a tu biblioteca de Spotify o Apple Music, y además te muestra una sección aparte con los nuevos vídeos musicales de los artistas que sigues. Lo mejor es que la mayoría del tiempo no necesitas ni visitar la web, Droptune te enviará mails con notificaciones de las últimas novedades si así lo deseas. Desde que la conocí se ha convertido en una de mis webs favoritas e indispensables.