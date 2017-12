El gamer que transmitió en vivo una pelea de la UFC en su canal de Twitch fingiendo que la jugaba

AJ Lester, un streamer y youtuber de los Estados Unidos se hizo viral este fin de semana cuando aprovechó su canal de Twitch para retransmitir en vivo una pelea de la UFC, obviamente sin permiso, y además era un evento pay per vew.

Lo más gracioso de la historia es la forma en la que Lester evitó que le dieran de baja la transmisión por violación de derechos de autor: fingió que la estaba jugando como si fuese una pelea del vídeojuego de EA, que si alguno lo ha jugado, sabe que ya casi se ve como la vida real.

El canal de Twitch de Lester no tiene demasiados seguidores, solo unos pocos más de 5.000, y muchos han llegado en estos últimos dos días. Sin embargo, el usuario de Twitter @TheRealSMA se encontró con la transmisión y publicó algunos segundos en vídeo, ahí ves como Lester sale en pantalla con un mando en las manos haciendo muecas y demás como si estuviese jugando la pelea.

How has he pretended to play a ufc fight on stream to avoid getting copyrighted LOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL pic.twitter.com/I4ykqwqrTA