Esta compañía de camisetas no existe: todo está generado por una IA

En los últimos años, la inteligencia artificial se ha convertido en el trend que han abrazado la mayoría de las compañías tecnológicas. Añadir estas dos palabras a un producto muchas veces ayuda a mejorar sus ventas o a conseguir llamar la atención de los consumidores.

Es algo que saben muy bien las personas detrás de 'This T-Shirt Company Does Not Exist' (esta compañía de camisetas no existe), una web en la que podemos comprar camisetas diseñadas completamente por una IA.

Cam-IA-setas

Su nombre (Cross & Freckle), su logo e incluso los diseños que aparecen estampados en las camisetas han sido elegidos por una inteligencia artificial. Para crear estos diseños, esta inteligencia artificial "utiliza datos de código abierto de millones de dibujos".

Efectivamente, esta compañía ha utilizado datos de "corre, dibuja!", un experimento lanzado por Google a mediados de 2017. Consiguieron "entrenar" a esta IA con casi 5,5 millones creados por personas que se animaron a jugar a esta especie de Pictionary.

"Los garabatos, el nombre de la marca, el logotipo, la copia de marketing... todo generado por una IA. ¿Las camisetas? 100% reales".

Como podemos comprobar, actualmente sólo venden camisetas en blanco y negro, en las que podemos encontrar unos dibujos muy sencillos (un total de cuatro, a la hora de publicar este artículo).

Un trozo de pizza, un perro, una paloma y una "rata del metro" protagonizan estos diseños, y llama la atención lo sencillos que son estos bocetos. Puede que no sean las camisetas más llamativas (o sí, debido a lo minimalistas que son), pero si alguien te pregunta tendrás una divertida historia que contar.

Lejos de cualquier broma, esta web sirve también para atisbar un futuro que podría hacerse realidad muy pronto, en el que muchas páginas vendan productos que han sido totalmente diseñados por una IA.

Cada vez estamos más conectados y las marcas saben más sobre nuestros gustos, así que experimentos como este quizás sean el punto de partida de una revolución que está en plena fase de gestación.