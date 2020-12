Esta IA juzga tu gusto musical en Spotify, y te vas a reír porque te dice la verdad

Que mejor manera de cerrar el 2020 puede existir si no es dejando que un bot se ría de ti, en tu cara, y porque se lo pediste. Es básicamente lo que hace esta inteligencia artificial entrenada por Matt Daniels y Mike Lacher para The Pudding.

Solo tienes que darle permiso a husmear en todo tu historial de Spotify y te dirá qué tan malo es tu gusto musical. Sobra decir que hay que tener sentido del humor y tomárselo como la broma que es, una que puede resultar hilarante si te dejas de pretensiones por un momento.

Juzga mi Spotify

Lo único que tienes que hacer es entrar en este enlace hacer click en "Find Out" y conectarte con tu cuenta de Spotify. Esto solo está disponible en inglés, así que si no sabes leer en ese idioma, está difícil que lo vayas a disfrutar.

Si le preguntas cómo sabe qué es bueno y qué no te dirá que "ha sido entrenada por más de dos millones de indicadores de música objetivamente buena, incluyendo reseñas de Pitchfork, recomendaciones de tiendas de discos, y subreddits de los que nunca has eschchado hablar", si eso no te da una pista al nivel de sarcasmo al que estás a punto de exponerte, lee otra vez.

Ouch

En medio del análisis la red neuronal irá comentando cosas e incluso te hará preguntas, en todas apelará a hacerte sentir mucha vergüenza por tus recientes obsesiones musicales. Y la verdad es que el proceso resulta muy gracioso.

Puedes hacerlo todo perfectamente desde el navegador de escritorio o desde el móvil, y la web funciona rápido y se adapta muy bien a cualquier pantalla. Al final verás un veredicto, y si haces el análisis más de una vez puede que veas pequeñas variaciones en lo que te dice, pero siempre muy acertadas.