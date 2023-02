Esta web recopila todas las tipografías originales de todos los PC, marcas y modelos 'vintage'

Si eres un usuario que lleva muchos años metido en el mundo de los PC, seguro que has pasado por la época en la que los ordenadores no eran como los conocemos ahora. Los primeros equipos no contaban con una interfaz gráfica como hoy en día, sino que funcionaban a través de un modo texto con una tipografía muy peculiar y que ha perdurado con el tiempo.

Esta tipografía ha pasado a la historia, siendo muy característica del equipo y sin duda es historia del mundo de la computación. Actualmente, este tipo de letras que se pueden considerar como retro no se ven en el día a día de las interfaces actuales de Windows, pero sí que se puede encontrar en diferentes recopilatorios.

La web que recoge todas las tipografías más clásicas

Para poder recordar todas estas tipografías se ha hecho un recopilatorio en la web The Ultimate Oldschool PC Font Pack en la que se van a poder encontrar las fuentes originales que están hasta pixeladas. Todas estas se dividen en diferentes tipos para tener la máxima organización posible.

La división se hace en cuatro tipos: la original de IBM PC, por PC compatibles, la de hardware de vídeo y las semicompatibles. Y es que también se debe tener en cuenta que las tipografías y su pixelado dependía en buena medida de la tarjeta gráfica que se tenía en el interior, y esto es algo que se puede ver en estas tablas de clasificación.

Son muchos los tipos de letra que hay disponibles en la página web, siendo algunas de las más populares Sharp, Toshiba, AT&T, Compaq o Cordata entre otras muchas. Se puede visualizar tanto las letras en mayúscula, como en minúscula y los números en la muestra que hay a la derecha de cada una de las tablas.

Pero además de ver la muestra también se va a poder optar por escribir un texto, se va a poder descargar las variantes en diferentes formatos como TTF o WOFF. Al final, es una auténtica galería para trasladarte al pasado al momento de acceder a esta página web.

Vía | Microsiervos