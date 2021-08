Esta web recopila todos los juegos gratis del mes de las PlayStation Plus, Xbox Live Gold, Epic Games Store, Stadia y Prime Gaming

David Maillo, desarrollador de webs y juegos, se preguntó un día si existía una plataforma, web o lugar donde se facilite una lista de los juegos gratis del mes. Si no existía, anunciaba en su tuit, iba a crear una. Y la ha creado: juegosdelmes.com.

Como explica en la propia web, es usuario de PlayStation Plus y Epic Games Store, pero con el ritmo del día a día no puede estar siempre atento a los juegos que regalan estas plataformas. "Casi nunca me entero de cuáles son y pierdo la ocasión de añadirlos a mi biblioteca", reconoce.

La web revisa diariamente las páginas de cada plataforma para encontrar los juegos gratuitos

Los juegos gratis del mes de distintas plataformas en una única web

De su necesidad nació este proyecto que recopila y lista sencillamente todos los juegos que pueden descargarse gratuitamente en PlayStation Plus, Xbox Live Gold, Epic Games Store, Stadia y Amazon Prime Gaming. Una pasada para los que tampoco quieren perdérselos.

La web permite buscar los videojuegos por nombre y filtrar por plataforma para ver aquellos títulos que podemos agenciarnos a coste cero. Si hacemos clic sobre las portadas, normalmente nos lleva a las páginas oficiales de los juegos, en las que podremos buscar el enlace a la plataforma deseada.

Todo funciona gracias a un desarrollo de Maillo que revisa las páginas oficiales de cada plataforma diariamente en busca de los juegos gratis y los lista actualizando la web. El proyecto está recién nacido, apenas tiene un día. Este desarrollador, por cierto, también colaboró con esta web de código abierto que muestra el estado del proceso de vacunación en España.