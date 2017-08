Esta web te muestra el tráfico marítimo de todo el mundo en tiempo real

Si eres un amante de la navegación, probablemente conozcas MarineTraffic, una alucinante página web que recopila en tiempo real información de miles de barcos para crear así un extenso mapa interactivo.

Yo, que no soy un experto en este mundo, me he quedado impresionado con la cantidad de datos interesantes que ofrece esta plataforma. Una vez que entremos, veremos un mapamundi cubierto completamente de barcos en movimiento:

Uno de los puntos que me parecen más interesantes es que podremos hacer click sobre cualquier embarcación y saber más datos sobre ella. De esta manera, podremos conocer de qué puerto a salido y a cuál se dirige:

Una base de datos con más de 550.000 buques.

De hecho, nos dirá está funcionando a motor, la velocidad a la que viaja e incluso cuál es la hora prevista de su llegada. Además, en muchos de los casos aparece una imagen que nos muestra su apariencia.

Esto solo acaba de empezar. En la parte de arriba podremos navegar (nunca mejor dicho) por diferentes secciones. En la parte de barcos podremos ver cuáles están cerca de nuestra posición o incluso aquellos que hayamos guardado específicamente.

También podemos inspeccionar todos los puertos, aquellos que están cerca y que llegadas están previstas. Obviamente, existe una aplicación móvil para iOS, Android y Windows Phone, ideal para aquellas personas que quieran utilizar el servicio mientras navegan.

