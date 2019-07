Esta web te permite acortar enlaces ocultando los caracteres de la URL

Muchas veces queremos enviar un enlace a una persona, pero no queremos que sepa de qué se trata antes de abrirlo. Quizás, por algún motivo, también necesitemos ahorrar el número de caracteres, y es entonces cuando podemos recurrir a un acortador de URLs.

Existen muchas opciones: Bit.ly, UrlHum o incluso maneras de crear el tuyo propio. Hoy vamos a conocer uno un tanto diferente: ZWS (Zero Width Shortener), un servicio que utiliza unos caracteres "invisibles" en la URL.

Mismo enlace, diferentes destinos

El funcionamiento de ZWS es igual al resto de acortadores de enlaces. Una vez que accedamos a su página web veremos un espacio en el que colocar la URL que queramos reducir, pegarla y hacer click en "Shorten" (acortar) para que nos de el link acortado.

Lo que diferencia a ZWS del resto de acortadores de enlaces que utiliza caracteres de ancho cero, un tipo de caracteres "invisibles" (sin impresión) que no se muestran en la mayoría de las aplicaciones.

Eso significa que cuando copiemos el enlace acortado sólo veremos "https://zws.im/​​​​‌‌​‌‌​​‌/", y los caracteres que aparecen después de "//" quedaran ocultos. Seguro que algunas personas utilizarán este servicio para bromear con sus amigos, ya que no entenderán cómo un "mismo" enlace puede llevarles a diferentes webs.

Aunque Twitter ahora ya no nos cuenta la URL en el total de caracteres que podemos publicar, desgraciadamente ZWS no funciona en esta red social. De hecho, comprobaremos que en algunas aplicaciones funciona y en otras no.

En mis pruebas tampoco he conseguido que funcione en servicios como Telegram o iMessage, pero en los tests que he realizado desde el navegador funciona correctamente. De todos modos, es un buen servicio si lo que buscamos es confundir a nuestros amigos o a los visitantes de una web.